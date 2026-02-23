Juan José Millás reflexiona sobre desigualdad y monarquía en 'Lo de Évole': “Los poderes fácticos los tiene el mundo empresarial”

Juan José Millás ha sido el último invitado Jordi Évole en laSexta, dejando grandes reflexiones en su intervención. El autor valenciano aseguró que la sociedad vive instalada en un capitalismo feroz y defendió que, gobierne quien gobierne, la acumulación de riqueza en manos de los más poderosos no ha dejado de crecer: “Lo dicen las cifras: gobierne quien gobierne la acumulación de capital por parte de los ricos ha sido mayor. Tú y yo caemos en una isla desierta y tú a los cinco años te has hecho el dueño de la isla. ¿Por qué? Tendremos que repartir la riqueza, ¿no?”.

Millás sostuvo que el margen de maniobra de la política es limitado frente al poder empresarial: “Los poderes fácticos los tiene el mundo empresarial. No puedes desde la política proponer normas importantes que alivien eso porque llegan y dicen que el mercado no se puede intervenir, que es sagrado, que no se puede tocar”. Como ejemplo, aludió a la actualidad estadounidense: “Voy a ver qué pasa votando directamente a los ricos, pero resulta que estos ricos son los que tienen un discurso antisistema. Pero esto es una trampa mortal, porque el antisistema es el dueño del sistema”.

El escritor también reflexionó sobre cómo el lenguaje moldea la percepción social: “Vivimos atrapados en la jaula del lenguaje. ¿Tú eres bajo? ¿Por qué eres bajo? Porque decimos que eres bajo”, comentó antes de referirse a Felipe VI. “Se dice con admiración del rey: ¡Qué alto es! ¿Fardaríamos tanto de un rey bajo? ¿Diríamos de él que es bajo con admiración?”.

Millás vinculó esa percepción con la representación institucional y lanzó una frase que no pasó desapercibida: “Eso le da además una cierta autoridad cuando lo ves con otros jefes de Estado que son más bajos. Dices: ‘Mira, qué bien representados estamos’. Igual tendríamos República”.