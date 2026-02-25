Antena 3
Tensión en 'Y ahora Sonsoles': la presentadora bromea con el despido de Isabel Rábago tras llamarle "dictadora"
El debate sobre la prioridad en un ascensor desata un rifirrafe en pleno programa
Carlos Merenciano
El plató de ‘Y ahora Sonsoles’ vivió este martes un momento de máxima tensión entre Sonsoles Ónega e Isabel Rábago. Lo que comenzó como un debate sobre normas de convivencia terminó en un fuerte desencuentro con pullas incluidas sobre un posible despido.
La discusión arrancó a raíz de una pregunta planteada por la presentadora: ¿quién debe tener prioridad en un ascensor, una persona con movilidad reducida o alguien con un carrito de bebé? En el plató se encontraba Edgar Suárez, que relató cómo en una estación de Renfe una madre con carrito ocupó el ascensor pese a que él, según explicó, había llegado antes y tiene prioridad por normativa.
Mientras la mayoría de colaboradores defendía que la persona con movilidad reducida debe tener preferencia, Rábago sostuvo otra postura: “Yo creo que el primero que llegue al ascensor, es una cuestión de lógica y educación”. Ónega le replicó: “No, porque eso sería la ley del más fuerte”. El intercambio fue subiendo de tono cuando la tertuliana insistió en que también habría que escuchar la versión de la madre, lo que llevó a la presentadora a preguntarle: “¿Qué estás insinuando, señora Rábago?”.
La tensión no se quedó ahí. Cuando Ónega intentó retomar la escaleta, lanzó en tono irónico: “Isabel está hoy que igual no vuelve…”. La colaboradora respondió molesta: “Si quieres me voy ya. Eres una dictadora”. Y remató: “No permite el diálogo esta señora”. Un momento incómodo que dejó patente el choque entre ambas en pleno directo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
- Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
- La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
- La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población