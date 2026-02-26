Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Disney sustituye a José Luis Gil en ‘Toy Story 5’: este será el nuevo Buzz Lightyear en español

El actor no retomará el doblaje del astronauta tras el ictus que sufrió en 2021 y la compañía ha elegido a su relevo para la nueva entrega.

José Luis Gil y Buzz Lightyear

José Luis Gil y Buzz Lightyear / Disney

Carlos Merenciano

Madrid

La voz de Buzz Lightyear en España ya no será la misma. Tras más de dos décadas ligado al personaje, José Luis Gil no participará en el doblaje de 'Toy Story 5', la nueva entrega de la saga de Pixar Animation Studios que llegará a los cines en 2026. El actor continúa centrado en su recuperación desde el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021, un episodio que le obligó a apartarse indefinidamente de sus compromisos profesionales.

Desde el estreno de 'Toy Story' en España en 1996, la voz de Gil quedó asociada para siempre al mítico “Hasta el infinito y más allá”. Varias generaciones crecieron identificando al astronauta con el timbre del intérprete, también conocido por su trabajo en televisión. Su ausencia supone uno de los cambios más significativos en la versión española de la franquicia.

Según ha adelantado El Confidencial Digital, el relevo lo asumirá Pablo del Hoyo, actor de doblaje con una amplia trayectoria en cine, series y videojuegos. Ha participado en títulos como 'Cyberpunk 2077', 'Assassin’s Creed Valhalla' o 'Call of Duty: Modern Warfare', y ha puesto voz en castellano a personajes de series como 'Stranger Things', '9-1-1' o 'The Witcher'. Se trata de uno de los actores de doblaje habituales de actores reconocidos como Steve Carell o Ben Stiller.

Noticias relacionadas

En la versión original no habrá cambios: Tom Hanks volverá a interpretar a Woody y Tim Allen repetirá como Buzz. La nueva película explorará el impacto de los dispositivos tecnológicos en el entretenimiento infantil, mientras en España el público escuchará por primera vez una voz diferente para uno de los personajes más emblemáticos del cine de animación.

