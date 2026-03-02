Nueva oportunidad
RTVE sigue confiando en Dani Rovira tras su discreto estreno y le encomienda un nuevo formato con estreno inminente
El cómico lanzará este lunes en EN PLAY ‘Mi persona favorita’, apenas unos días después del debut de ‘Al margen de todo’ en La 1
Carlos Merenciano
RTVE mantiene su apuesta por Dani Rovira. Apenas unos días después del estreno de ‘Al margen de todo’en La 1, la corporación pública vuelve a confiar en el humorista y le sitúa al frente de un nuevo formato con lanzamiento inmediato. Este lunes 2 de marzo verá la luz ‘Mi persona favorita’, un videopodcast que se emitirá en EN PLAY, el nuevo canal digital de RTVE Play.
El movimiento llega tras un debut discreto en prime time. El pasado jueves, ‘Al margen de todo’ firmó un 10,1% de cuota de pantalla, quedando por detrás de ‘GH Dúo’, ‘Perdiendo el juicio’ y ‘Horizonte’ en la franja nocturna. Aun así, la cadena no ha frenado su hoja de ruta con Rovira, que continúa siendo uno de los rostros clave de su estrategia de entretenimiento.
En esta nueva aventura, el actor y presentador compartirá protagonismo con Arturo González-Campos. Juntos conducirán conversaciones desenfadadas con invitados del ámbito cultural en un formato grabado en un “salón-plató”, con anécdotas, música y referencias personales como hilo conductor. El primer invitado será el compositor Pancho Varona.
‘Mi persona favorita’ tendrá periodicidad semanal y se estrenará cada lunes a las 23:10 horas. Con este lanzamiento, RTVE refuerza su apuesta por los contenidos digitales en directo a través de EN PLAY, ampliando su oferta de entretenimiento mientras mantiene a Dani Rovira en el centro de su estrategia audiovisual.
