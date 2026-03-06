Cristina Garmendia abandona la presidencia de Mediaset España tras más de ocho años vinculada al grupo
La exministra deja el cargo por decisión propia para centrarse en nuevos proyectos profesionales
Carlos Merenciano
Cristina Garmendia ha decidido poner fin a su etapa como presidenta de Mediaset España tras más de ocho años vinculada al grupo audiovisual. La directiva ha comunicado oficialmente su salida, una decisión que asegura haber tomado tras un periodo de reflexión y que le permitirá centrarse en otras actividades profesionales relacionadas con la innovación.
Garmendia llevaba ligada a la compañía desde diciembre de 2017, cuando se incorporó como consejera independiente. Posteriormente asumió responsabilidades en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y en la de Nombramientos y Retribuciones, hasta que en mayo de 2024 fue nombrada presidenta del grupo audiovisual, cargo que ha ejercido junto al consejero delegado Alessandro Salem.
La ya expresidenta ha explicado las razones de su marcha en un comunicado: “Tras un importante periodo de reflexión, siento la convicción de que es el momento de iniciar una nueva etapa, en la que pueda focalizar toda mi atención y esfuerzo en otros ámbitos de mi actividad profesional, siempre relacionados con la innovación y el impacto positivo en la economía y la sociedad de mi país”.
Durante su mandato, la directiva representó a la compañía en distintos foros económicos e industriales y participó en el proceso de integración del grupo dentro de MFE‑MediaForEurope, además de afrontar la reestructuración y adaptación de la empresa ante los nuevos desafíos del sector audiovisual.
A pesar de su salida, Garmendia seguirá vinculada a la compañía en el ámbito de la innovación y continuará representando a Mediaset en el patronato de Fundación Cotec, entidad que preside actualmente. Además, mantiene una amplia actividad institucional como consejera de CaixaBank y miembro de distintos consejos asesores vinculados a la investigación y el desarrollo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera