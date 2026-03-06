'La cuina de Morera' marca máximo histórico de espectadores en À Punt
El programa logró su mejor dato histórico con un 8,7% de share gracias a la receta de 'Salmón con costra de frutos secos y salsa de miel y mostaza', llegando a 93.000 espectadores de media
J. V.
La cocina mediterránea es un éxito a nivel internacional cuando se mira a los fogones, pero también atrae cada vez más a los espectadores a la pantalla deseosos de conocer nuevas recetas que incorporar a su cocina. Una realidad cuya última prueba la deja el espacio 'La cuina de Morera' de la televisión pública valenciana À Punt, que este pasado miércoles firmó su mejor dato histórico en los casi cuatro años de vida del programa.
Magníficos datos
En concreto, este espacio -donde el cocinero Jordi Morera y la nutricionista Ana Sirvent acercan al espectador a la riqueza de la gastronomía valenciana mediante propuestas fáciles de cocinar en casa donde se combinan el recetario tradicional valenciano y las creaciones más originales del chef- sumó un 8,7 % de share. O lo que es lo mismo, una media de 93.000 espectadores durante la emisión de un programa en el que se preparó una receta como es el 'Salmón con costra de frutos secos y salsa de miel y mostaza'.
Además, desde que dio comienzo hasta que finalizó, 130.000 espectadores vieron en algún momento este espacio. Este hecho también permitió duplicar la media de share de la cadena en el día.
'Zoom' centrado en las mujeres
Más allá de la gastronomía, À Punt emitirá este próximo domingo a las 22.45 horas una nueva edición de 'Zoom' vinculado al 8M. Porque a lo largo de la historia, muchas mujeres han sido invisibilizadas, olvidadas o reescritas y, por eso, el programa se ha propuesto "rescatar la historia de algunas de ellas y dedicaremos el programa a recordar que las mujeres hemos sido, somos y seremos: valientes y empoderadas cómo Concha Piquer; luchadoras y unidas como 'les cigarreres' de Alicante; inteligentes y solidarias como Pilar Mateo, una de las diez científicas más prestigiosas de España y del mundo; o resilientes y optimistas como Andrea Pérez, la jugadora de pádel profesional a quién ni una lesión medular ha conseguido parar.
