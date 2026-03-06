'La cuina de Morera' marca máximo histórico de espectadores en À Punt

La cocina mediterránea es un éxito a nivel internacional cuando se mira a los fogones, pero también atrae cada vez más a los espectadores a la pantalla deseosos de conocer nuevas recetas que incorporar a su cocina. Una realidad cuya última prueba la deja el espacio 'La cuina de Morera' de la televisión pública valenciana À Punt, que este pasado miércoles firmó su mejor dato histórico en los casi cuatro años de vida del programa.

Magníficos datos

En concreto, este espacio -donde el cocinero Jordi Morera y la nutricionista Ana Sirvent acercan al espectador a la riqueza de la gastronomía valenciana mediante propuestas fáciles de cocinar en casa donde se combinan el recetario tradicional valenciano y las creaciones más originales del chef- sumó un 8,7 % de share. O lo que es lo mismo, una media de 93.000 espectadores durante la emisión de un programa en el que se preparó una receta como es el 'Salmón con costra de frutos secos y salsa de miel y mostaza'.

Además, desde que dio comienzo hasta que finalizó, 130.000 espectadores vieron en algún momento este espacio. Este hecho también permitió duplicar la media de share de la cadena en el día.

