Debate político
Marc Giró irrumpe en ‘El Hormiguero’ con una defensa de Pedro Sánchez y un dardo a Pablo Motos: "Hiláis muy fino con él y muy poco con la ultraderecha"
El presentador visitó por primera vez el programa de Antena 3 tras fichar por Atresmedia.
Carlos Merenciano
El debut de Marc Giró como invitado en El Hormiguero dejó uno de los momentos más comentados de la semana televisiva. El presentador acudió al programa de Antena 3 tras su reciente fichaje por Atresmedia, donde prepara el estreno de Cara al show en laSexta. Su intervención terminó derivando en comentarios políticos y varias pullas al presentador Pablo Motos.
En medio de la conversación, Giró lanzó una crítica velada al formato por cómo gestiona ciertos comentarios en antena, en referencia a los comentarios sobre Jorge Javier Vázquez que hicieron Los Morancos: “Estuviste bien porque ya empiezas a parar ese tipo de cosas, lo que pasa es que todavía os cuesta”.
Poco después, sorprendió al presentador con una reivindicación política directa: “¿Cuándo me vas a preguntar por Pedro Sánchez? ¡Yo he venido a defender a Pedro Sánchez!”. Tras la pausa publicitaria, el presentador retomó ese asunto y Giró profundizó en su postura: “A veces hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha. Basta ya con Pedro, me parece un gran político, creo que lo está haciendo bien”.
El momento más contundente llegó cuando las hormigas del programa le pidieron que dijera algo positivo sobre la ultraderecha. El presentador fue tajante: “La ultraderecha y el fascismo no tienen nada de bueno, y lo van a comprobar si les votan. Hay informes de cómo afectó los 40 años de dictadura en España y concuerdan en que arruinó el país”. La intervención provocó la reacción del personaje Trancas, que señaló: “En 'El Hormiguero' estamos todos en contra del fascismo. Sorpresa”.
Antes de despedirse, Giró avanzó algunos detalles de su nuevo proyecto televisivo y explicó que ‘Cara al show’ podría llegar a laSexta “después de Semana Santa”. Además, explicó el origen del título del programa y el juego de palabras que esconde: “Conecta con una tradición muy española de apropiarse de términos claramente fascistas, que nos han atravesado a todos, y que son nuestros y también podemos trincarle lo suyo”. Su salida del plató llegó con una última proclama: “¡Viva Pedro Sánchez!”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- Suspendida la mascletà de hoy en València tras las fuertes lluvias y cierra el puerto por rachas de viento
- Segart dirá adiós al tráfico rodado por el pueblo tras siete años de espera
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- La nueva vida del histórico Horno de San Nicolás: ahora se llama Nico y vende algo más que dulces en València
- Se dispara la venta de protectores anti lluvia para las faldas de fallera