Grison destapa cómo uno de sus mayores defectos le pasó factura cuando dio el salto a TVE

El salto a la televisión pública ha supuesto un antes y un después para Marcos Martínez, más conocido como Grison. El colaborador habitual de David Broncano en 'La revuelta' ha reconocido recientemente cómo ha vivido este cambio desde que el programa pasó a emitirse en Televisión Española.

El músico y humorista ha explicado en 'Captcha. El videopodcast' - el nuevo formato de Javi de Hoyos en RTVE Play - que la mayor visibilidad también tiene una cara menos amable. Estar más expuesto al público y a las redes sociales ha provocado que determinados comentarios le afecten más de lo que le gustaría, algo que él mismo ha reconocido con total sinceridad.

"Uno de mis defectos más grandes es que me gusta gustar, me gusta agradar a la gente", reconoció abiertamente al hablar sobre cómo gestiona las opiniones negativas que recibe desde que el formato dio el salto a la televisión pública

"Cuando comencé en el programa, yo era una persona muy querida, siempre he sido muy querido. Pero, cuando hemos cambiado de televisión, ha habido más repercusión y también ha habido más hate. A mí eso me afecta un montón".

No obstante, el beatboxer de 'La revuelta' admite que con el paso del tiempo está aprendiendo a llevar mejor esa presión mediática que conlleva aparecer cada noche en televisión. Una experiencia que, aunque no siempre es sencilla, forma parte del crecimiento personal y profesional que está viviendo en esta nueva etapa profesional.