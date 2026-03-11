En 'Directo al grano'
La contundente reacción de Marta Flich al acoso a Ione Belarra: “Es insoportable”
La presentadora de 'Directo al grano' no ha dudado en condenar la violencia a la que se está sometiendo a la líder de Podemos
Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"
Kevin Rodríguez
La detención de dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra ha trascendido a los magacines de actualidad televisivos y una de las que ha condenado esta acción ha sido la presentadora Marta Flich.
La periodista, junto a su compañero Gonzalo Miró informaba de esta última hora en su programa y cuando desde la reacción ampliaban los detalles, ha sentenciado con un mensaje para dar paso a la tertulia.
"Es que es insoportable el acoso que estamos sufriendo las mujeres", decía Flich. "Es violencia política y en el caso de las mujeres, violencia política machista", añadía la colaboradora Irene Zugasti.
"Si no se le pone freno a estos propagandistas del odio y a estos fascistas organizados para ir a por las mujeres valientes, vamos a tener que pagarlo con nuestra democracia", añadía la analista. "Que sea un punto de inflexión y que acabe ya", finalizaba Marta Flich.
