Jesús Vidal desvela el gran problema que ha tenido desde que protagonizó 'Campeones': "Me ha llegado a molestar"

El actor Jesús Vidal ha desvelado el lado menos conocido del éxito que alcanzó tras su participación en 'Campeones', la película dirigida por Javier Fesser y protagonizada por Javier Gutiérrez. El intérprete, que ganó el Premio Goya al mejor actor revelación en 2019 por su papel de Marín, ha explicado en 'Y ahora Sonsoles' que la fama también le ha traído situaciones incómodas en su vida diaria.

Durante su entrevista con Sonsoles Ónega Vidal aclaró uno de los malentendidos más extendidos desde el estreno del filme: él no tiene discapacidad intelectual como su personaje. De hecho, el actor explicó que muchas personas siguen creyendo que su personalidad real es la del personaje que interpretó: “La gente no ve al filólogo, ve a Marín”.

El intérprete relató algunas de las situaciones que ha vivido desde entonces: “Me encuentro a gente que me dice ‘ay, bonito’ o incluso me han llegado a dar una piruleta”, reconociendo que ese tipo de gestos reflejan los prejuicios que aún existen: “En la vida cotidiana es un poco pesadilla que la gente no sepa cómo tratarte y te falten a la dignidad”. Vidal también recordó su famoso discurso en los Goya, que muchos pensaron que improvisó en el momento. Sin embargo, el actor reveló que llevaba meses preparándolo, aclarando que en realidad lo había escrito con tiempo inspirándose en su personaje.

En realidad, el actor convive desde su nacimiento con una discapacidad visual del 90% causada por una miopía patológica, además de ceguera total en el ojo derecho. A pesar de ello, ha desarrollado una sólida carrera académica y profesional: es licenciado en Filología Hispánica, tiene un máster en Marketing y Periodismo y también se formó en arte dramático.