Nacho Abad se pronuncia por primera vez sobre la parodia de Quequé que provocó su salida de Cadena SER

El periodista asegura que no le molestó la imitación en ‘Hora Veintipico’ y lamenta que el humorista acabara dejando la emisora

Nacho Abad se pronuncia sobre la parodia de Quequé

Nacho Abad se pronuncia sobre la parodia de Quequé / Cadena SER/YouTube

Carlos Merenciano

Madrid

El periodista Nacho Abad ha reaccionado por primera vez a la polémica parodia que el humorista Quequé realizó sobre él en 'Hora Veintipico', un sketch satírico que terminó generando controversia y que acabó con la salida del cómico de Cadena SER. Lo ha hecho durante su participación en el podcast 'Lo que tú digas', conducido por Álex Fidalgo.

En la conversación, Abad explicó que nunca se sintió ofendido por la imitación. Recordó que el humorista exageraba su imagen colocando algo en la cabeza para simular calvicie y reproduciendo gestos que él asegura no reconocer como propios. Aun así, defendió el derecho a la sátira: “A mí me parece que Quequé hace sátira, y me parece muy lícita la sátira. Yo no tengo ningún problema con Quequé, cero problemas”.

El presentador incluso reconoció que algunas partes del sketch le hicieron gracia, especialmente cuando el humorista le imitaba dando órdenes en plató: “Me reí cuando de repente decía ‘cállate, Sarah’. Es que eso es verdad”. Para Abad, el humor tiene valor por sí mismo: “Conseguir hacer reír creo que es dificilísimo. Y si Quequé ha hecho reír a la gente, pues de maravilla”.

Sobre las consecuencias que tuvo aquella parodia, que terminó con la salida del cómico de la emisora, el periodista fue claro al desvincularse de cualquier presión: “Esa parte no es mía. Yo no he exigido que él dejase la radio. No tengo ni idea de si la dejó por mí, por la parodia de Adamuz o por presiones”.

Noticias relacionadas

Lejos de celebrar la situación, Abad aseguró que le entristece que el asunto acabara así. “Me da pena. Todo lo que se cierra me da pena”, afirmó, defendiendo que el humor no debería convertirse en un problema: “¿Hacer reír es malo? No. Y ya está”.

