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Estos son los famosos que hacen un cameo en la nueva película de Torrente: de Juan del Val a Pablo Motos

La nueva película de Santiago Segura reúne a decenas de celebridades en apariciones sorpresa, incluido Fernando Esteso en una de sus últimas grabaciones.

Pablo Motos y Juan del Val, cameos en 'Torrente Presidente'

Pablo Motos y Juan del Val, cameos en 'Torrente Presidente' / Atresmedia/Planeta

Redacción Yotele

Madrid

La nueva entrega de la saga creada por Santiago Segura, titulada 'Torrente Presidente', ya ha llegado a los cines con una de las listas de cameos más extensas de la franquicia. Según ha podido saber El Periódico, que ya ha podido ver la nueva película, el film reúne a numerosos rostros del cine, la televisión y la política en breves apariciones dentro de la historia del popular personaje.

Entre los nombres que aparecen en la película figuran Fernando EstesoEsther CañadasYola BerrocalKiko RiveraJuan del ValBertín OsbornePablo MotosAna Rosa QuintanaDavid GüizaCarlos HerreraJordi ÉvoleJordi SánchezCristina PardoJosé Luis MorenoGonzalo MiróFlorentino FernándezBarragánCañita BravaCarlos LatreLeo HarlemJesulín de UbriqueEl Gran WyomingMariano RajoyAlec BaldwinKevin Spacey y Javier Cámara.

Algunos de ellos ya habían aparecido en entregas anteriores de la saga, como Kiko RiveraPablo MotosYola Berrocal, José Luis MorenoFlorentino FernándezBarragánCañita BravaCarlos LatreJesulín de UbriqueAlec Baldwin o Javier Cámara, que repiten participación en esta nueva aventura del irreverente policía.

Uno de los momentos más comentados será la presencia de Fernando Esteso, figura histórica de la comedia española. El actor rodó su cameo antes de su fallecimiento a comienzos de 2026, por lo que su aparición en la película se convierte en su última intervención en la gran pantalla.

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Con esta larga lista de apariciones sorpresa, Segura vuelve a apostar por uno de los sellos de identidad de la saga 'Torrente': convertir cada entrega en un desfile de celebridades que se prestan a participar en el universo caótico y satírico del personaje.

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