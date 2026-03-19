Javier Ruiz, sobre el acto de Irene Montero y Gabriel Rufián: "Va a dar una sacudida a la izquierda"
El presentador ha sido el encargado de dar la exclusiva sobre el nuevo acto de Gabriel Rufián
Kevin Rodríguez
La unidad de la izquierda alternativa sigue siendo el gran punto de interés de cara a las próximas elecciones generales previstas para 2027. Tras los actos celebrados en febrero y la renuncia de Yolanda Díaz a ser candidata, el próximo paso lo ha anunciado 'Mañaneros 360' esta mañana: un nuevo acto de Rufián, esta vez con Irene Montero.
"Va a dar una sacudida a la izquierda. Irene Montero explora la vía Sumar: este es el cartel y este el acto", decía Javier Ruiz mientras se mostraba en pantalla la imagen del portavoz de ERC, la líder de Podemos y Xavier Doménech, que será el moderador. "Podemos explora la candidatura única", recalcaba.
El presentador ha seguido comentando los detalles del acto, que se celebrará en Barcelona el próximo 9 de abril: "Reúne a Irene Montero y Gabriel Rufián bajo ese nombre: ¿Qué se ha de hacer?", continuaba diciendo Ruiz.
"Lo que se está explorando aquí es el principio de un camino. Es un paso para explorar la unidad de la izquierda en la que Podemos estaría dentro", ha reconocido el presentador que acababa la información poniendo el acento en el lugar elegido por los promotores del acto: "Es importante por el dónde se hace. Universidad de Barcelona, para acercarse al electorado joven".
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