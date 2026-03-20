Las Fallas 2026 marcan un récord histórico para À Punt

Cifra histórica, con un millón de personas pegadas ayer a la tele para seguir el cierre de las Fallas en la cadena autonómica valenciana. À Punt se convirtió más que nunca este jueves en la televisión de las fiestas en honor a San José y marcó un récord de audiencia en una Cremà con un 17,7 % de share entre las 22.19 horas y las 23.53 horas. Esta cifra permitió a À Punt liderar el prime time en la Comunitat Valenciana por delante de todas las cadenas.

Casi 400.000 personas conectaron en directo con el espectacular castillo de fuegos artificiales desde la Plaza del Ayuntamiento y la Cremà de Hope, la falla del consistorio de València. Por su parte, el programa de la Cremà de las fallas Infantiles (19.57-22.18 horas) y del resto de pueblos y ciudades de la autonomía, Benicarló, Gandia, Alzira, Burriana, Dénia y Utiel tuvo un 11,6 % de audiencia media y el mismo número de espectadores únicos, 400.000. Respecto a la audiencia media del día de S. José, À Punt marcó un 9,1 % de share e iguala prácticamente su récord histórico en este día, puesto que en 2025 fue del 9,2 %.

Imagen de la mascletà del 19 de marzo. / À punt

Superando a Telecinco, La Sexta y Cuatro

Hay que señalar de este modo que ayer la radiotelevisión valenciana superó a Telecinco (8,5 %), La Sexta (6,7 %) y Cuatro (4,9 %) y se quedó solo por detrás de La1 y Antena 3. Este registro de un 9,1 % lo sitúa en la sexta posición histórica desde que À Punt arrancó las emisiones en 2018, solo por detrás de los días de la DANA y del 19 de marzo de 2025.

El apoyo de la audiencia estuvo a lo largo de toda la jornada de ayer jueves 19 de marzo, puesto que la Mascletà fue seguida por 268.000 personas con un 25,9 % de share mientras que el programa Connexió Comunitat Valenciana (entre las 10 h y las 12 h) batió su récord y obtuvo un 8,9 % de audiencia media con 144.000 espectadores únicos. Por su parte, el programa previo a la Mascletà registró 111.000 espectadores y un 8,6 % de share.

Los Informativos de la cadena, realizados desde la terraza de la Catedral de València con vistas en la Plaza de la Virgen María obtuvieron un 13,3 % (NTC Migdia) con 213.000 espectadores y un 8,2 % (NTC Nit) con 90.000 espectadores únicos mientras que Les Noticies del Matí registraron una de sus mejores marcas, 4,6 % de share y 74.000 espectadores. 161.000 espectadores (3,9 % de share), vieron el último cartel de la Feria de Fallas desde la Plaza de toros de València con los maestros Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega, que lidiaron seis toros de la ganadería de Núñez del Cuvillo.

Rosa Romero, desde la plaza de la Virgen. / À Punt

Como balance de las Fallas, la emisión más vista de 2026 ha sido la Mascletà del martes 18 de marzo con un 29,1 % de share y 245.000 espectadores únicos. Este año 1.616.000 valencianos, el 30,5 % de la población de la Comunidad Valenciana, ha visto al menos un minuto de las diferentes retransmisiones de Fallas en À Punt mientras que desde el 1 de marzo al 19 de marzo han contactado con la radiotelevisión pública valenciana 2.281.000 personas, es decir, el 43,0 % de la población de la Comunitat Valenciana.

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Retransmisiones de La Magdalena

Por otro lado, À Punt también ha estado con la fiesta grande de Castellón. Un total de 238.000 espectadores han pasado por las retransmisiones de las celebraciones de La Magdalena. Lo más visto fue el Pregón del día 7 de marzo, que registró 69.000 espectadores únicos.