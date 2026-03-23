Abandono en ‘Supervivientes’ y anuncio de nuevo concursante: otra participante decide seguir

La última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' vivió una noche marcada por decisiones límite. Dos concursantes habían activado el protocolo de abandono, pero finalmente solo una de ellas confirmó su marcha. Alejandra de la Croix decidió poner fin a su aventura, mientras que Marisa Jara optó por continuar en el concurso pese a sus dudas.

La salida de Alejandra, que se suma a la marcha voluntaria de Álex Ghita, deja dos huecos en la edición. Por ello, el programa anunció la llegada de un nuevo concursante. Fue Sandra Barneda quien comunicó la noticia leyendo un mensaje en directo: “Tras la decisión de Alejandra de poner fin a la aventura, muy pronto un nuevo concursante se incorpora a 'Supervivientes 2026'”.

Por su parte, Marisa Jara protagonizó uno de los momentos más delicados de la edición tras su traslado a Playa Destino. Allí sufrió un fuerte episodio de ansiedad que la llevó a plantearse abandonar: “Estoy en un momento muy complicado conmigo misma, con mi cabeza, y la salud mental es importante y me da miedo. Me gustaría abandonar”.

Sin embargo, la modelo cambió de opinión tras hablar con su pareja, que le pidió que no se marchara de esa forma. Finalmente decidió continuar, aunque sin garantías: “No sé cómo estaré mañana y no quiero comprometerme”. Poco después logró rehacerse al imponerse en un juego de recompensa frente a Borja y Darío.

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En cambio, Alejandra de la Croix no logró sobreponerse a la situación. Tras varios días afectada física y emocionalmente, terminó confirmando su decisión: “Estoy comida de bichos, muy afectada psicológicamente: quiero abandonar. Lo siento por la gente que me apoya”. Su salida abre una nueva etapa en el reality, que ya prepara la incorporación de un nuevo rostro para cubrir la vacante.