Llega el bombazo del año en televisión: primer estreno de HBO Max de la serie de Harry Potter y miles de valencianos entusiasmados con las primeras imágenes

Ansia y desesperación. Dos términos que resumen a la perfección lo que estos días viven los fans de Harry Potter, que devoran con avidez cualquier pista sobre cuándo se estrena en España la nueva serie de HBO sobre el popular mago. Y, claro, la Comunitat Valenciana no está exenta de interés: son miles los adeptos con los que Harry Potter cuenta en Valencia, Alicante y Castellón.

El estreno de la serie de Harry Potter se barrunta como un auténtico bombazo de HBO para esta primavera; de hecho, promete ser el estreno del año en el mundo audiovisual y contar con una campaña de promoción de las más grandes e intensas de los últimos tiempos.

Hace 25 años del estreno de Harry Potter y la Piedra Filosofal en la gran pantalla y, con motivo de tan sonada ocasión, HBO ha preparado una serie que augura llevar a la televisión la misma magia que hace un cuarto de siglo inundó los cines de todo el mundo.

Por eso, todo el planeta mira con interés las cuentas en redes sociales de Harry Potter y HBO, esperando encontrar una nueva pista que apunte hacia la fecha exacta del estreno de la nueva serie de esta plataforma sobre el jovencísimo mago creado por J. K. Rowling.

Protagonistas de las películas de Harry Potter: HBO estrena una serie a los 25 años de Harry Potter y la Piedra Filosofal. / Levante-EMV

Cuándo se estrena el tráiler de la serie de Harry Potter

Tanto la cuenta oficial de Harry Potter como la de HBO Max llevan semanas calentando el ambiente y disparando las expectativas de los fans. La última publicación de ambos perfiles muestra la primera imagen oficial de la nueva serie sobre el mago.

En ella se ve a Dominic McLaughlin de espaldas, ataviado con la capa granate y dorada de Gryffindor en la que se puede leer el apellido Potter y el número 7.

El joven protagonista de la nueva serie de HBO sobre Harry Potter camina por la nieve con una escoba en la mano hacia un edificio que no puede ser otro que el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería y su campo de quidditch.

La imagen se hizo pública el martes 24 de marzo con sólo una palabra y un emoji en su descripción: "Mañana ⚡". Y es que hoy, miércoles 25 de marzo, parece ser la fecha elegida por HBO Max para estrenar el primer tráiler de la serie de Harry Potter en España. La publicación acumula en sólo unas horas miles de 'me gusta' y centenares de comentarios, prueba indiscutible del interés que existe en torno al estreno de esta serie.

Ese breve resumen audiovisual será el punto de partida de una de las campañas promocionales más grandes y esperadas de las últimas décadas y promete volver a despertar la figura de Harry Potter para situarla de nuevo entre los productos más demandados por el público.

Diferencias de la serie de Harry Potter con las películas

La nueva serie de Harry Potter adaptará los siete libros sobre el joven mago escritos por J. K. Rowling pero, a diferencia de las películas, podrá profundizar más en los detalles de cada uno de los títulos gracias a que cada uno de ellos tendrá una temporada diferente.

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Dominic McLaughlin, en el centro, será Harry Potter en la nueva serie de HBO, mientras que Arabella Stanton dará vida a Hermione y Alastair Stout interpretará a Ron Weasley. / Levante-EMV

Dominic McLaughlin es el sucesor de Daniel Radcliffe en la serie de Harry Potter para la televisión y, junto a él, estarán Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Otras figuras destacadas del universo de Harry Potter, como Albus Dumbledore, estará interpretada por John Lithgow, mientras que Janet McTeer dará vida a Minerva McGonagall y Paapa Essiedu a Severus Snape o Nick Frost a Rubeus Hagrid.