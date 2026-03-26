À Punt preestrena ‘La senda del Grial’, el viaje del Santo Cáliz hasta llegar a la Catedral de Valencia
La nueva docuserie se estrena el 31 de marzo a las 22:45 horas y reivindica el patrimonio histórico, cultural y religioso de la reliquia. El preestreno del primer capítulo ha reunido a los principales expertos en el Santo Grial que se custodia en la Seo desde el año 1437
À Punt ha celebrado esta tarde en Valencia el preestreno del primer capítulo de La senda del Grial, una nueva serie documental que reconstruye el viaje del Santo Cáliz desde tierras de Aragón hasta su llegada a Valencia en el siglo XV. La serie se estrenará en televisión el próximo martes 31 de marzo a las 22:45 horas.
La senda del Grial es un viaje fascinante de cinco capítulos donde el periodista valenciano Lluís Cascant y el historiador medievalista aragonés Darío Español recorren el camino que, según la tradición, siguió la reliquia más emblemática de la historia: el Santo Cáliz que se custodia en la Catedral de Valencia desde el año 1437.
El preestreno ha tenido lugar en el Hotel One Shot Reina Victoria de Valencia con la participación de representantes institucionales, expertos en el Santo Cáliz, productores del proyecto audiovisual y directivos de la cadena.
En la presentación ha participado Rosalía Mayor, presidenta del consejo de Administración de CACVSA - À Punt; José Luis Moreno, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia; Jaime Sancho, canónigo emérito de la Catedral de Valencia y ex custodio del Santo Cáliz; el presentador Lluís Cascant y los productores Antonio Oliete (también director) y Rafa Cerveró, de las empresas audiovisuales BS Global TV i Full Metal.
Por parte de À Punt, Rosalía Mayor ha destacado el valor de la serie como proyecto de servicio público y de divulgación cultural. Durante su intervención ha remarcado “la importancia de contar historias que conecten con las raíces, con la identidad y con el patrimonio de la Comunidad Valenciana”.
La presidenta también ha subrayado que La senda del Grial es una invitación a redescubrir la Comunidad Valenciana, a hacer visible un legado histórico y cultural único y dinamizar rutas turísticas que fortalezcan la economía local y pongan en valor la belleza de nuestros pueblos y paisajes.
Para Rafa Cerveró, de la productora BS Global TV que, junto con Full Metal, han impulsado este proyecto para À Punt y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), “la serie muestra el poder religioso, cultural y turístico que tiene el Santo Cáliz que alberga la Seo desde hace siglos”.
Expertos en el Santo Cáliz
Entre los asistentes a la presentación de La senda del Grial han estado algunos de los principales investigadores y expertos en el Santo Cáliz. Entre ellos, la doctora en Historia del Arte Ana Mafé García, considerada una de las grandes especialistas internacionales en el estudio del Grial; Amparo Doñate Suey, familiar directa de Sabina Suey, la valenciana que protegió el Santo Cáliz durante la Guerra Civil; la directora del Centro de Recepción de Visitantes del Santo Cáliz, Alicia Palazón Loustaunau; el catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València, Daniel Benito Goerlich; el académico de la Real Academia de Cultura Valenciana, José F. Ballester Olmos; la investigadora y profesora universitaria María Gómez; i el gerente de la Fundación Santo Cáliz, Agustín Moliner.
Durante el acto también se ha proyectado el primer capítulo de la docuserie, que inicia el recorrido en la Catedral de Valencia y muestra el punto de partida de un viaje que conecta siglos de historia con el presente.
‘La senda del Grial’
La serie muestra un recorrido que une Aragón y la Comunidad Valenciana a través de paisajes, monumentos y enclaves históricos que tienen relación con el considerado Santo Grial utilizado por Jesús en la Última Cena. Además del valor histórico, la producción pone de relieve el patrimonio cultural, artístico y natural de esta ruta, así como el testimonio de expertos que analizan el origen y la autenticidad de la reliquia.
Con cinco capítulos de 50 minutos, La senda del Grial combina el formato de viaje con la investigación para contar una historia que forma parte del patrimonio cultural europeo y, especialmente, del patrimonio valenciano.
Un viaje que no solo narra la historia de la reliquia, sino que también muestra la riqueza natural y arquitectónica de la ruta: del románico y mudéjar aragonés al gótico valenciano, además de descubrir enclaves que durante siglos protegieron en secreto el Grial.
La nueva serie documental se estrenará el martes 31 de marzo a las 22:45 horas en À Punt y estará disponible también a la carta en la web de la cadena autonómica.
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