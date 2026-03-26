Regreso inesperado
Telecinco recupera a Ylenia Padilla, que vuelve tras seis años fuera de la televisión: ¿cuándo se emitirá su entrevista?
La exconcursante reaparece en ‘De Viernes’ para explicar su retirada y su nueva vida.
Carlos Merenciano
Ylenia Padilla vuelve a la televisión casi seis años después de su desaparición mediática. La que fuera uno de los rostros más reconocibles de Mediaset regresará este 27 de marzo en 'De Viernes', el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.
La entrevista, que ya ha sido grabada, supondrá su reencuentro con la audiencia tras años alejada del foco. En ella, Ylenia explicará los motivos de su retirada de los medios, así como su cambio personal en este tiempo, incluyendo cómo ha recuperado la fe en Jesús. Por el momento, no está anunciado que acuda al plató, aunque su regreso podría ampliarse en próximas semanas si su "Scoop" consigue cierto éxito entre la audiencia.
La alicantina saltó a la fama en 2012 con su paso por 'Gandía Shore', convirtiéndose después en una figura habitual de programas como ‘Sálvame’, ‘Mujeres y hombres y viceversa’ o ‘Gran Hermano VIP’. Su última aparición televisiva se remonta a 2020, antes de romper completamente con el medio.
En las redes sociales se ha llegado a rumorear que este regreso a Telecinco supone también su vuelta a los realities, pues Ylenia podría ser la nueva concursante de 'Supervivientes' que tanto está cebando el reality en los últimos días: "Es una mujer muy famosa y de fuerte carácter", dijo Ion Aramendi al presentar la identidad de la nueva participante.
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