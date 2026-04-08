María Lamela saca las garras en 'Supervivientes': mano dura y castigo implacable contra Íngrid Betancor por sus trampas

'Supervivientes' vivió anoche uno de sus momentos más tensos, y esta vez el protagonismo no se lo ha llevado el hambre o las inclemencias del tiempo, sino la firmeza de su presentadora. María Lamela ha dicho basta. La gallega, que se ha ganado el respeto del público por su estilo directo y sin rodeos, tuvo que intervenir de urgencia anoche para frenar en seco las estratagemas de Íngrid Betancor.

Lo que parecía una gala rutinaria de expulsión y nominaciones se convirtió en un juicio sumarísimo cuando la organización detectó que la concursante estaba incumpliendo las normas más básicas de convivencia y supervivencia. La paciencia de la dirección llegó a su límite, y Lamela fue la encargada de ejecutar una sentencia que ya es viral.

La tensión se palpaba en el ambiente desde el inicio de la conexión. Con rostro serio, María Lamela pidió silencio en la Palapa para dirigirse directamente a Íngrid. Sin titubeos, la presentadora sacó a la luz las pruebas que demostraban que la concursante había intentado ocultar comida y, lo que es peor, había manipulado una de las pruebas de recompensa para obtener beneficio propio.

"Íngrid, este programa se basa en la honestidad con el espectador. Lo que hemos visto no es solo una trampa, es una falta de respeto a tus compañeros y a la gente que nos ve desde casa", sentenció Lamela bajo una mirada gélida que dejó a la superviviente sin palabras.

Lejos de quedarse en una simple reprimenda verbal, la organización de Telecinco decidió aplicar "mano dura". El castigo impuesto a Betancor ha sido calificado como uno de los más severos de la temporada: aislamiento inmediato y la pérdida de sus privilegios de inmunidad durante las próximas dos semanas.

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La reacción de Íngrid, que intentó justificarse entre lágrimas alegando que la desesperación del hambre la había llevado a actuar así, no conmovió a una María Lamela que se mantuvo impasible. La presentadora recordó que todos los participantes están bajo las mismas condiciones críticas y que las reglas son iguales para todos, sin excepciones por "desesperación".