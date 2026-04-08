'Mask Singer' regresa a Antena 3 con Arturo Valls al frente: "Es de esos programas que puedes ver todavía en familia, dejando la pantalla del móvil de lado"

El fenómeno televisivo 'Mask Singer' vuelve a la parrilla este miércoles con una nueva temporada. El exitoso formato regresa al 'prime time' de Antena 3, tras la emisión de 'El Hormiguero', con algunos cambios tanto en su mecánica de concurso como en su equipo de investigadores. Si hay algo que no cambia es el presentador, Arturo Valls, que permanecerá, al menos durante una temporada más, al frente del programa.

"Ana Milán ya es la veterana, la voz de la experiencia, pero entra Ruth Lorenzo, otra diva, y es fantástico ver cómo se pican por ver quién adivina más personajes", explica Valls, entre risas. Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, se desvinculan esta temporada del programa y dejan paso a Boris Izaguirre y Juan y Medio, "que han aportado pura televisión y puro entretenimiento porque lo llevan en el ADN", añade el presentador. "Sobre todo Juan, con mucho humor, mucho juego de palabras. Hemos tenido piques por ver quién hacía el chiste más malo", bromea.

Además de los investigadores, el programa también ofrecerá nuevas mecánicas de concurso. Una de las principales es que, por primera vez, todas las galas contarán con doble desenmascaramiento. Además, a las 12 máscaras principales que llegarán al programa divididas en dos grupos, se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que intentarán incorporarse a la competición más adelante tras un enfrentamiento entre ellas, y no con un pase directo al programa. Al programa llegará también ‘El QR de las máscaras’, una nueva dinámica con la que los investigadores tendrán acceso a pistas sobre las identidades de las máscaras.

Arturo Valls junto al equipo de investigadores / ATRESMEDIA

Sorpresas sobre el escenario

Si algo define al programa es su capacidad para sorprender con participantes totalmente inesperados en cada edición. "Hay que aplaudir al equipo de producción y de dirección del programa. La clave está en que consiguen, a diferencia de otros programas y otros castings donde vemos a gente haciendo otras cosas, como bailando o cocinando, a gente que nunca había estado en un plató de televisión, como ese político o ese deportista", asegura Valls. Además, cada temporada consiguen rostros internacionales. Por 'Mask Singer' ya han pasado Carl Lewis, David Hasselhoff, Mel B, de las Spice Girls, y La Toya Jackson, entre otros.

El propio presentador reconoce que el programa nunca deja de sorprenderle, incluso después de varias temporadas: "He pasado de flipar con las máscaras y el concepto de los famosos bailando disfrazados, a poco a poco ir entendiendo los códigos. Aun así, siguen pasando cosas raras". Entre esos momentos curiosos destaca algunos: "Estás bailando con una jirafa y luego resulta que es Isabel Preysler. O perreando con alguien que después es Manuela Carmena. O haciendo el tonto bailando reguetón y descubres que era Esperanza Aguirre. Es loquísimo".

Líder de audiencia

El programa también atrae a públicos muy diferentes. “Es un 'target' muy amplio”, explica Valls. “Hay gente muy joven que no sabe quién es un famoso, pero conecta mucho con las propias máscaras y se enamora del chihuahua, del gorila o del león”, asegura el presentador. En su anterior edición, el formato fue líder de audiencia en todas sus entregas, con una media del 13,8% de share y 2.546.000 espectadores únicos cada noche, promediando casi un millón de espectadores. Además, el programa triunfó entre los espectadores más jóvenes, alcanzando un 19,2% entre el público de 35 a 44 años, un 18,7% de 'share' entre los espectadores de 4 a 12 años y un 16,3% de cuota de pantalla entre los de 13 a 24 años.

Chihuahua, una de las máscaras de la nueva temporada de 'Mask singer' / ATRESMEDIA

La clave del éxito del programa, según Valls, no está tanto en cantar o bailar bien, sino en construir un personaje: “Es darle personalidad a la máscara, encandilar al espectador”. En ese sentido, desde el sofá de casa todos pueden participar: "Engloba un público muy transversal, muy amplio, que hace que sea de esos programas que puedes ver todavía en familia dejando la pantalla del móvil de lado". No obstante, a la vez, Valls asegura que durante la emisión "el chat familiar echa humo" mientras todos intentan descubrir a os famosos.

Un formato consolidado

El presentador defiende, además, la apuesta por la interactividad de la audiencia como una evolución natural de la televisión. “Si la gente ya está con el móvil, hay que unirse al enemigo, dar elementos para que esto fluya y fomentarlo. Dar herramientas para que puedan jugar desde casa”, reflexiona Valls.

Tras varias temporadas, Valls siente que el programa ha alcanzado la madurez. “Ahora toca disfrutarlo. Siempre puedes pulir cosas, alguna coreografía, crear pequeñas tramas con las máscaras desde el minuto que las conoces...”, asegura. Pero la realidad es que el programa se encuentra en su mejor momento: "Siempre se puede pular, pero el universo ya está consolidado. El formato va solo”.