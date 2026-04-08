Televisión autonómica
‘Està Passant Comunitat Valenciana’, la nueva apuesta de À Punt
El magacín presentado por María Domínguez se emitirá de lunes a viernes y lo hará con una mirada próxima, rigurosa y útil sobre la actualidad local, española e internacional.
À Punt estrena el próximo lunes 13 de abril ‘Està Passant Comunitat Valenciana’, un nuevo magacín para las noches de À Punt. El espacio, producido por Prime TV i Sheri, es una propuesta renovada, dinámica y profundamente arraigada en la Comunitat Valenciana, pensada para acompañar a los espectadores desde las 17:00 h hasta las 19:00 h.
El programa de la televisión pública autonómica nace con una vocación clara de servicio y con el objetivo de contar, en tiempo real, qué ocurre en cada rincón de la Comunidad Valenciana, en España y en el mundo. Y, además, hacerlo con una mirada próxima, rigurosa y útil.
Varios temas
El nuevo magacín de À Punt apuesta por un formato donde los directos son el eje central. La mayor parte del contenido estará construido a partir de conexiones con diferentes puntos de la Comunitat Valenciana y gracias a un equipo de reporteros con un amplio conocimiento de la realidad social, cultural e institucional de nuestra tierra. Desde sucesos de última hora hasta historias impactantes, la meteorología o los retos que afectan al día a día de la ciudadanía, el programa quiere ser una ventana abierta a todo aquello que rodea a los valencianos. El exterior no será un complemento, sino el corazón del formato.
La conducción del programa estará en manos de María Domínguez, periodista con una trayectoria sólida y muy vinculada a la información y al directo.
Satisfacción personal
Rosa Porta será la copresentadora y la encargada de reforzar la mirada analítica y la proximidad con el espectador. Las dos periodistas forman un tándem que combina experiencia, solvencia y una manera de comunicar clara y directa.
La presentadora del nuevo programa, María Domínguez, expresó su satisfacción ante este nuevo reto profesional: «Nuestro objetivo es contar lo que pasa, cuando pasa, y hacerlo con rigor, naturalidad y respeto».
‘Està Passant Comunitat Valenciana’ es un formato que se estrena con la voluntad de convertirse en una cita imprescindible para los espectadores cada tarde en À Punt gracias a sus contenidos.
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