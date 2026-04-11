Hugo Silva y María Hervás se ponen al frente de 'Rojo sobre blanco', la nueva serie policiaca de RTVE

RTVE ya ha activado uno de sus nuevos proyectos de ficción para el prime time. La corporación ha iniciado en Madrid el rodaje de ‘Rojo sobre blanco’, una serie policíaca producida por Good Mood con Hugo Silva y María Hervás como grandes protagonistas de una historia que mezclará intriga criminal, humor y conflictos personales dentro de una comisaría.

La serie parte de dos personajes muy distintos. Por un lado está Daniela, interpretada por María Hervás, una mujer que vive con su madre y su hijo en un pequeño piso del centro de Madrid y que trabaja de noche como camarera en el bar de una gasolinera. Por otro, Mario, al que da vida Hugo Silva, un inspector de policía que regresa desde Italia en plena crisis matrimonial y con la intención de recomponer su vida familiar. El problema es que su mujer trabaja en la misma comisaría y él arrastra una infidelidad que complica todavía más su situación.

Será un caso de secuestro el que cruce los caminos de ambos. A raíz de esa investigación, Mario descubrirá que Daniela tiene una capacidad fuera de lo común para detectar pistas donde otros no ven nada. Ese hallazgo hará que ella empiece a colaborar con la policía gracias a su talento con el lenguaje, una habilidad que resultará clave para resolver distintos casos. En paralelo, la relación entre ambos irá ganando peso hasta alterar por completo el equilibrio profesional y personal de los dos.

‘Rojo sobre blanco’ constará de ocho capítulos de 70 minutos y se define como un thriller con un tono menos oscuro de lo habitual, más abierto a la comedia y al juego entre personajes. La acción se moverá entre investigaciones criminales y la vida cotidiana en comisaría, con los agentes tratando de cuadrar trabajo, familia, relaciones sentimentales y casos por resolver.

Junto a Hugo Silva y María Hervás, el reparto incorpora a Irene Arcos, Pablo Derqui, Manu Baqueiro, Francis Lorenzo, Juanlu González, Belén Écija, Miryam Gallego y Ana Gracia, entre otros nombres. Detrás del proyecto está Daniel Écija como productor ejecutivo. La dirección corre a cargo de Jesús Rodrigo, María Pulido y David Molina Encinas, mientras que el equipo de guion reúne a Guillermo Cisneros como coordinador junto a Tirso Conde, Andrés Martín Soto, Javier Galán, Víctor Pedreira, Paco de Campos Mendizábal, Ana Sierra, Ignacio Campón y Pablo Fajardo.

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El rodaje se prolongará hasta junio y pasará por platós y distintas localizaciones de Madrid y Tenerife. Con esta nueva apuesta, RTVE sigue reforzando su catálogo de ficción propia con una serie que quiere desmarcarse del policiaco más convencional y apoyarse en una premisa diferente: resolver crímenes desde el poder de las palabras.