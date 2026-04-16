Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva estaciónTerremotos ValenciaInvestigación a CataláAtraco en BenetússerJuicio Rafa MirCirco del SolCantante Francisco
instagramlinkedin

Gran final

Ganador de 'Top Chef: Dulces y famosos' ayer: ¿Belén Esteban, Ivana Rodríguez o Roi Méndez?

La final del talent de RTVE terminó con la victoria de Ivana Rodríguez, que se impuso a Roi Méndez en el último duelo después de que Belén Esteban se quedara a las puertas del cara a cara definitivo.

Ivana Rodríguez, Belén Esteban y Roi Méndez en 'Top Chef'

Ivana Rodríguez, Belén Esteban y Roi Méndez en 'Top Chef' / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

'Top Chef: Dulces y famosos' ya tiene ganadora. La primera edición del formato se resolvió anoche con el triunfo de Ivana Rodríguez, que logró imponerse en la gran final y llevarse el premio de 100.000 euros. La influencer acabó superando a Roi Méndez en el último enfrentamiento de la noche, mientras que Belén Esteban cayó antes del duelo decisivo. 

La gala final arrancó con cinco aspirantes todavía en pie: Belén Esteban, Benita, Samantha Ballentines, Ivana Rodríguez y Roi Méndez. El programa había planteado una noche de eliminación progresiva hasta dejar solo a dos nombres en la prueba definitiva. Primero cayeron Benita y Samantha, quedando todo en manos de Roi, Belén e Ivana. 

Belén Esteban, por su parte, se quedó a las puertas del duelo final y terminó quedando en tercera posición. Su salida dejó además uno de los momentos emocionales de la noche, al dedicar su paso por el concurso a su hija Andrea con una despedida muy personal, llena de lágrimas. Roi Méndez e Ivana Rodríguez consiguieron llegar hasta el final y se confirmó como el último reto en una edición que terminó resolviéndose entre ambos. 

La última prueba de la noche consistió en preparar un surtido de 25 mini pasteles: cinco unidades de cuatro variedades distintas y otras cinco de un postre de libre elección. Tras una cata larga y muy ajustada, el jurado tomó la decisión final y Paula Vázquez anunció en plató: “El ganador o ganadora de la primera edición de 'Top Chef: dulces y famosos' es… Ivana Rodríguez”. 

La final contó además con un apoyo muy especial para la vencedora. Georgina Rodríguez apareció por sorpresa para mandar un mensaje a su hermana antes del desenlace: "Has trabajado muchísimo. Verte ahí para nosotros es el mayor regalo. Lo has dado todo. He contactado tu nuevo talento. Estoy deseando verte pronto y a disfrutar de esta nueva etapa".

Noticias relacionadas

Así que la respuesta a la gran pregunta de anoche ya tiene nombre: ni Belén Esteban ni Roi Méndez. La ganadora de la primera edición de 'Top Chef: Dulces y famosos' fue Ivana Rodríguez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
  2. El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
  3. La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
  4. UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
  5. Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
  6. Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
  7. El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027
  8. Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia

La Audiencia de València rechaza los últimos recursos de los empresarios Francis Puig y Adell Bover y los aboca a juicio

La Audiencia de València rechaza los últimos recursos de los empresarios Francis Puig y Adell Bover y los aboca a juicio

El cronista de Cullera ingresa en la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials

El cronista de Cullera ingresa en la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials

Martínez rechaza quinielas de rivales en cuartos de la Euroliga

Martínez rechaza quinielas de rivales en cuartos de la Euroliga

València tiene 340 plazas de Policía Local sin cubrir: los socialistas señalan al PP y estos a Pedro Sánchez

València tiene 340 plazas de Policía Local sin cubrir: los socialistas señalan al PP y estos a Pedro Sánchez

Pedro Martínez: "Es imposible escoger rival, no queremos hacer quinielas"

El pintor setabense José Samit dona al Ayuntamiento de Almansa un cuadro sobre Felipe V

El pintor setabense José Samit dona al Ayuntamiento de Almansa un cuadro sobre Felipe V

Cortés propone recuperar el concurso de 'mascletaes' en las Fallas de Alzira con un mínimo de ocho al año

Cortés propone recuperar el concurso de 'mascletaes' en las Fallas de Alzira con un mínimo de ocho al año
Tracking Pixel Contents