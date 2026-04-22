Marc Giró debuta en La Sexta con 'Cara al show' casi empatado en audiencia con Henar Álvarez (La 1)

Marc Giró ha abierto este martes su 'Cara al show' en La Sexta con mucho humor y la visita de Estopa, Jordi Évole y Eduardo Casanovaque han ejercido como padrinos del estreno del nuevo programa del periodista catalán. Su debut en la cadena de Atresmedia venía marcado por un insólito duelo: se enfrentaba, en su misma franja horaria, con 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez, precisamente su sustituta en La 1 de TVE. Programa producido, además, por uno de los invitados del día de Giró, Évole.

TVE había decidido conformar una noche del martes muy femenina en La 1, sumando a 'Al cielo con ella' la emisión ya de madrugada (a las 0.30 horas) de 'Zero dramas', el programa de Loles León que habitualmente se ofrece en La 2.

Montado a caballo

El desembarco de Giró en La Sexta, donde ha llegado al plató montado a caballo y ha bailado y cantado 'No cambié' de Tamara como una declaración de intenciones (acompañado de bailarines, una orquesta, un coro y hasta Leonardo Dantés), se ha traducido en una audiencia media de 727.000 telespectadores y un 8,5% de cuota de pantalla (2.244.000 espectadores únicos).

El nuevo programa, que ha contado con un monólogo inicial sobre los 'prefachas', ha quedado muy a la par de 'Al cielo con ella'. El programa de Henar Álvarez en La 1 le ha superado por la mínima, con 729.000 fans (aunque una cuota un poco menor, del 8%, y 2.476.000 espectadores únicos).

Pocos cambios

Eso sí, el 'show' de Giró ha sido el mejor estreno de La Sexta en seis años (desde 'Lo de Évole') y mejora en más de cuatro puntos (4,4) la franja en la temporada. También ha quedado casi dos puntos por encima de la media del día de la cadena.

El programa ha presentado pocos cambios respecto a su anterior etapa en La 1 bajo el título de 'Late Xou': han repetido el ascensor, el monólogo reivindicativo, la música en directo y la estructura.

Mensaje sobre la vivienda

Aunque los mensajes llegaron incluso antes del arranque de Giró, con un miembro del equipo limpiando el espejo del ascensor con una camiseta en la que podía leerse: "Los jóvenes necesitan el 92% del sueldo para alquilar un piso".

'El hormiguero'

Por delante de 'Cara al show', que en Catalunya no logró colarse entre los 20 programas más vistos del día aunque obtuvo un meritorio 11,2% de cuota y 113.000 telespectadores, quedó 'Supervivientes: tierra de nadie' en Telecinco, con 950.000 seguidores (15,6%). Así como 'En tierra lejana' en Antena 3 (837.000 y 11,3%).

Poco antes, lideró 'El hormiguero de Antena 3 con la visita de la gimnasta Simone Biles. Anotó 1.634.000 seguidores y una media del 13,2% de 'share'.

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'La revuelta' congregó frente a la pequeña pantalla a 1.294.000 telespectadores y un 10,4% con el actor Maxi Iglesias de invitado, mientras 'La isla de las tentaciones' anotó en Telecinco 1.122.000 (9,1%), mientras que en La Sexta 'El intermedio' registró 861.000 (7%).