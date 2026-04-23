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Noche especial

La 1 se vuelca esta noche con 'La petanca del año' y estrena 'Se nos ha ido de las manos' con Carles Tamayo

RTVE reserva el jueves 23 de abril para una doble apuesta muy distinta: el gran especial de 'La revuelta' dedicado a la petanca y el programa de Carles Tamayo centrado en la crisis de la vivienda

Pablo Alborán y Carles Tamayo

Pablo Alborán y Carles Tamayo / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

La 1 ha preparado para esta noche una programación especial con dos apuestas muy diferentes, pero pensadas para dar continuidad a una misma franja. A las 21:45 horas llegará 'La petanca del año', la gran velada que 'La revuelta' lleva semanas promocionando, y a continuación se estrenará 'Se nos ha ido de las manos', el nuevo programa documental de Carles Tamayo, previsto para las 23:00 horas. 

En el caso de 'La petanca del año' –parodiando la ya mítica 'Velada del año' de Ibai Llanos–, RTVE la presenta como una gran cita especial dentro del universo de David Broncano y Jorge Ponce. Ambos capitanearán los dos equipos en una emisión que contará con celebridades, jugadores profesionales y la participación de Lalachus. La cadena anunció además que el evento se verá esta noche tanto en La 1 como en RTVE Play. 

Tras esa emisión, La 1 pondrá en marcha una de sus novedades de la temporada. 'Se nos ha ido de las manos' es un programa documental presentado y dirigido por Carles Tamayo en el que se analizan asuntos que, como sociedad, se han normalizado aunque ya se hayan desbordado por completo. RTVE define el formato como una investigación inmersiva en la que el equipo intenta plantear soluciones sencillas a problemas muy complejos mientras descubre hasta qué punto la realidad supera cualquier expectativa. 

El estreno de esta noche estará dedicado a la vivienda. RTVE ha enmarcado su lanzamiento dentro de una programación especial sobre este asunto y ha avanzado que el primer capítulo se adentra en el sector inmobiliario desde dentro. Para ello, Tamayo crea su propia empresa, Voltor & Voltor, con la intención de mostrar cómo funciona un negocio en el que el beneficio económico termina imponiéndose sobre cualquier otra consideración. 

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La cadena pública refuerza así una noche en la que mezclará el tono lúdico y de gran evento de 'La revuelta' con un estreno de vocación mucho más periodística. Primero, petanca en clave de espectáculo; después, una investigación sobre uno de los grandes problemas sociales del momento.

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