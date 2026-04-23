Trancas revienta la llamada de los 6.000 euros en 'El hormiguero' y provoca un tenso momento con Pablo Motos y Elsa Pataky: "¿Te puedes callar?"

'El hormiguero' vivió este miércoles, 22 de abril, uno de esos momentos de directo que empiezan en broma y terminan torciéndose del todo. Ocurrió durante la ya clásica llamada de los 6.000 euros, cuando Pablo Motos y Elsa Pataky intentaban que un espectador al otro lado del teléfono entendiera que estaba hablando realmente con el programa. Lo que parecía una situación más dentro del juego acabó convertido en un pequeño caos por culpa de Trancas, que se desmadró en pleno intento de convencer al premiado.

Todo arrancó cuando Elsa Pataky, invitada de la noche para presentar su nueva serie 'El Homenaje', de SkyShowtime, participó en la habitual dinámica de Openbank. Tras una primera llamada fallida a un número inexistente, llegó el segundo intento. Un hombre descolgó al otro lado y, como suele ocurrir, la actriz le pidió que encendiera la televisión para comprobar que no se trataba de una broma. La estrategia era sencilla: Pablo Motos iba presentando a los presentes para que el espectador reconociera sus voces.

El problema llegó justo cuando le tocó hablar a Trancas. En vez de usar su voz habitual, la hormiga decidió cambiar el tono y empezó a jugar, sembrando todavía más dudas en la persona que estaba al teléfono. Pablo Motos reaccionó rápido, todavía entre bromas, pero ya claramente incómodo: “¿Eres imbécil?”. Trancas rectificó, pero siguió tensando el momento con frases como: “Oye, perdona, ¿quieres dinerito?”.

Ahí fue cuando el presentador perdió algo más la paciencia y le soltó: “¿Eres tonto o qué te pasa?”. El problema es que, sin imagen y con ese intercambio de voces, el espectador al otro lado podía no entender que Motos estaba reprendiendo a la hormiga y no a él. El resultado fue un exabrupto del hombre que desató el desconcierto en el plató. Elsa Pataky trató entonces de reconducir la situación con rapidez y defendió lo evidente: “Ha sido vuestra culpa”.

La actriz siguió insistiendo para salvar la llamada: “De verdad, solo tienes que poner el televisor. Confía en mí, que soy Elsa”. Pero el desastre ya estaba servido. Trancas, lejos de frenar, volvió a la carga y criticó la manera en la que estaban intentando convencer al espectador: “Es que le estáis dando demasiadas pruebas”. Ahí Pablo Motos ya le ordenó más serio: “Pero, ¿te puedes callar un momento, por favor?”.

Ni con esas. La hormiga continuó pinchando y hasta se atrevió a decir: “Para mí no se merece el dinero. Me ha insultado”. Motos intentó retomar el control del juego, pero el hombre al otro lado del teléfono decidió cortar por lo sano y colgó. La reacción del presentador fue inmediata: “Es que estás reventando el programa”. Trancas, fiel a su personaje, intentó rebajar la tensión con humor y respondió: “Al contrario, Pablo, esto es audiencia para arriba!”.

Lejos de entrarle la risa en ese momento, Pablo Motos le dejó claro que no le había hecho ninguna gracia. “Yo le digo a la invitada que no gaste bromas y las gastas tú. Este es tu concepto”, le reprochó. Elsa Pataky también dejó caer que bastante había aguantado el espectador para terminar encima insultándolos. Las hormigas propusieron repetir la llamada, pero ahí el presentador fue tajante: “No”. Después, ya medio resignado y con el momento cuesta abajo, terminó zanjando la discusión con un claro: “Vete a cagar”.

Noticias relacionadas

El programa siguió adelante, pero el malestar quedó flotando en el ambiente. Trancas apenas volvió a intervenir hasta el final del espacio, cuando dejó caer con sorna: “Yo llevo callado un buen rato”. Pablo Motos le respondió sin demasiado margen para el chiste: “Ya, ahora te digo algo”. Y con eso quedó resumido uno de los momentos más incómodos y cómicos a la vez que ha dejado últimamente la llamada más imprevisible de 'El hormiguero'.