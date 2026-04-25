'De viernes'
Primeras palabras de Kiko Matamaoro sobre la entrevista de Makoke en '¡De viernes!': "¿Dónde está la herencia de su madre?"
El colaborador irrumpió en el programa a través de mensajes que le envió a Lydia Lozano para pronunciarse en tiempo real sobre lo que estaba diciendo Makoke
Kevin Rodríguez
Kiko Matamoros fue el protagonista indirecto del programa de anoche '¡De viernes!'. El colaborador de televisión, actualmente centrado en un formato en YouTube junto a Kiko Hernández, fue el centro de la diana de Makoke, que desveló los malos tratos que sufrió durante los más de 20 años que duró su relación.
Makoke hizo el retrato más violento y machista de Matamoros acusándole de una agresión en la que tuvo que intervenir la Guardia Civil y como prueba, entregó al programa el atestado policial de aquel suceso. Pero la también colaboradora de 'Fiesta' no acudió al plató, pues como suele ser habitual en '¡De viernes!' primero ofreció una entrevista grabada.
Además del suceso violento anteriormente mencionado, Makoke relató otros duros momentos que vivió junto a Matamoros por sus celos y disculpó a Marian Flores, ex del televisivo, por el conflicto que tuvieron al inicio de su relación.
Que la entrevista fuera grabada facilitó que Makoke no fuera interrumpida, pues Kiko Matamoros estuvo muy pendiente de las palabras de su exmujer y decidió pronunciarse a través de Lydia Lozano, a la que envió varios mensajes de texto que ella leyó en voz alta.
"Kiko lo está viendo todo y se está riendo, me pide que diga que Makoke cuente dónde está la herencia de su madre y cómo la ha cobrado, que su madre le debió dar unos 3.000 euros", comentó primeramente la colaboradora.
Instantes después, el colaborador volvía a intervenir a través de su excompañera de trabajo para defenderse: "Kiko dice que está muy bien que reconozca ahora que le fue infiel, pero que estuvo mintiéndole durante años diciéndole que no había estado con ese chico de Ibiza y que él incluso llegó a creerla", sentenció.
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