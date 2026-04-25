'Tu cara me suena' hizo "historia" con Sole Giménez y Lolita e impactó con la confesión de Íñigo Quintero

'Tu cara me suena' hizo “historia” este viernes 24 de abril en Antena 3 con una gala 3 marcada por la emoción, las revelaciones y dos grandes protagonistas: Sole Giménez y Lolita. La noche también dejó una inesperada confesión de Íñigo Quintero que no pasó desapercibida.

Tras las victorias de María Parrado y J Kbello en las anteriores galas, el talent show presentado por Manel Fuentes coronó a su tercera ganadora. Y lo hizo elevando a la gloria a Sole Giménez, que firmó una actuación para el recuerdo metiéndose en la piel de Édith Piaf.

Su interpretación en francés de Non, je ne regrette rien no solo conquistó al público, sino que fue calificada por Àngel Llàcer como “historia de Tu cara me suena”. Un momento especialmente significativo para la artista, que recordó en la previa su vínculo personal con Piaf: nació en París y su música forma parte de sus primeros recuerdos. “Estoy temblando todavía porque es uno de mis grandes referentes, está conmigo toda mi vida”, confesó emocionada tras la actuación.

Con el premio de la gala, Sole Giménez destinó los 3.000€ a la ONG You Change Lives, pero ella no fue la única que hizo "historia" anoche. Lolita también se llevó parte del foco al desvelar su nombre completo durante la valoración a Paula Koops: “María de los Dolores Francisca Antonia Juana Cesárea”.

Más allá de esto, la gala dejó otro de sus momentos más comentados con la intervención de Íñigo Quintero. El artista, que acudió para apoyar a Martín Savi en su imitación de Si no estás, aprovechó su paso por el programa para confirmar lo que hasta ahora eran solo rumores: su canción no habla de una relación amorosa, sino que está dedicada a Dios. Una confesión que impactó y cambió la percepción sobre uno de los temas virales de los últimos años.

Puntuaciones de la gala 3

Jurado

Sole Giménez 47 (12) Cristina Castaño 41 (11) Martín Savi 39 (10) Paula Koops 36 (9) J KBello 33 (8) María Parrado 30 (7) Aníbal Gómez 26 (6) Jesulín de Ubrique 19 (5) Leonor Lavado 17 (4)

Público

Sole Giménez 12 J Kbello 11 Paula Koops 10 María Parrado 9 Martín Savi 8 Cristina Castaño 7 Aníbal Gómez 6 Leonor Lavado 5 Jesulín de Ubrique 4

Clasificación gala 3

Sole Giménez 24 J KBello 19 Paula Koops 19 Cristina Castaño 18 Martín Savi 18 María Parrado 16 Aníbal Gómez 12 Leonor Lavado 9 Jesulín de Ubrique 9

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