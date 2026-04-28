Comunicado
Guerra abierta por el control de RTVE en el Senado: la Corporación eleva su denuncia ante la CNMC y logra el respaldo de la UER
La Corporación y la Unión Europea de Radiodifusión (UER) advierten de que la iniciativa de PP y Vox vulnera la independencia editorial y el nuevo Reglamento Europeo de Medios
Kevin Rodríguez
Radiotelevisión Española (RTVE) ha pasado a la ofensiva legal para proteger su autonomía tras la comisión del Senado de PP y Vox, que ya provocó una primera reacción de RTVE y Javier Ruiz. La Corporación ahora ha solicitado formalmente a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que intervenga y analice la creación de la Comisión de Investigación mencionada anteriormente. Según el ente público, esta iniciativa parlamentaria supone una amenaza directa a su "independencia editorial y funcional".
En una carta remitida por Alfonso Morales, secretario general de RTVE, la dirección de la radio y televisión pública argumenta que la comisión del Senado —constituida formalmente este martes— no busca un control económico o de gestión, sino que pretende fiscalizar los contenidos informativos. La Corporación sostiene que esto vulnera el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, una normativa de obligado cumplimiento que prohíbe las interferencias políticas en las redacciones.
Una supervisión "fuera de los cauces legales"
RTVE subraya que el ordenamiento jurídico español ya prevé mecanismos de control a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado y la propia CNMC. Sin embargo, advierten que la nueva comisión en la Cámara Alta excede estas competencias al incluir en su objeto valoraciones sobre supuestos "sesgos" o "falta de pluralismo".
Para la Corporación, el planteamiento de los grupos promotores (PP y Vox) sitúa la labor del Senado en el terreno de la "coacción" y la "presión institucional", algo que el Derecho de la Unión Europea prohíbe de forma expresa para garantizar que los ciudadanos reciban información libre de intereses partidistas.
Alarma en la Unión Europea de Radiodifusión
La preocupación ha traspasado las fronteras españolas. La Unión Europea de Radiodifusión (UER), que agrupa a los medios públicos del continente, ha emitido un comunicado de respaldo a RTVE en el que califica de "amenaza directa" cualquier politización de la supervisión periodística.
La UER ha señalado que los mecanismos de transparencia actuales de RTVE ya son suficientes y cumplen con los estándares del Consejo de Europa. Según el organismo internacional, evaluar decisiones editoriales bajo criterios políticos, sin un propósito técnico definido, pone en riesgo el acceso de la sociedad a un periodismo fiable frente al auge de la desinformación.
Posible traslado a Bruselas
Ante este escenario, RTVE ha pedido a la CNMC que valore elevar el caso al Board for Media Services (el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación). Este paso supondría la internacionalización del conflicto, dejando en manos de las autoridades europeas la decisión de si España está cumpliendo con los estándares de libertad de prensa exigidos por Bruselas.
"En un Estado de Derecho, el control parlamentario es necesario, pero no puede proyectarse sobre el contenido informativo para condicionar su ejercicio", concluye el escrito de la Corporación.
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