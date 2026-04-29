Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga EducaciónBigSound TorrentCementerio de ValènciaCaso KoldoTerremotos CosteraNuevo hotel ValenciaRyanair
instagramlinkedin

Regreso esperado

‘Aída y vuelta’ ya tiene fecha para su llegada al streaming: ¿cuándo y en qué plataforma se estrenará la película?

La película dirigida por Paco León llegará al catálogo de Prime Video el próximo 22 de mayo tras su paso por los cines

El reparto de 'Aída y vuelta'.

El reparto de 'Aída y vuelta'. / Cedida

Carlos Merenciano

Madrid

‘Aída y vuelta’ ya tiene fecha para su estreno en streaming. Prime Video incorporará la película a su catálogo el próximo 22 de mayo, dentro de su tanda de novedades para el mes de mayo. El largometraje llega así a la plataforma después de su estreno en salas, donde se presentó como el regreso audiovisual de una de las comedias más populares de la televisión española. 

Dirigida por Paco León, que también recupera su vínculo con el universo de ‘Aída’ tras interpretar a Luisma en la serie original, la cinta no funciona como una continuación convencional. ‘Aída y vuelta’ apuesta por un enfoque metatelevisivo y gira en torno al rodaje de un nuevo capítulo de la ficción, mezclando a los personajes de Esperanza Sur con los propios actores y sus relaciones fuera de la serie. 

El largometraje está escrito por Paco León y Fer Pérez, con historia de ambos junto a Henar Álvarez. La propuesta reúne a buena parte del reparto original de la serie y utiliza el reencuentro para abordar cuestiones como la fama, los límites del humor y el paso del tiempo en una ficción que marcó a varias generaciones de espectadores. 

Noticias relacionadas

Con su llegada a Prime Video, ‘Aída y vuelta’ tendrá una segunda vida entre quienes no la vieron en cines y los seguidores que quieran revisitar el barrio de Esperanza Sur desde esta nueva mirada. La película será uno de los estrenos destacados de la plataforma en mayo, junto a otros títulos anunciados para ese mes. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Transportes quiere evitar los atascos kilométricos de tráfico en el cruce de la V-30 y la A-3 con un nuevo puente sobre el Turia
  2. Transportes abre un nuevo ramal clave para la conexión del aeropuerto de Valencia con la autovía A-3
  3. Paiporta-Alfafar y Quart de Poblet-Manises serán los primeros tramos de los parques inundables en licitarse
  4. El festival BigSound apunta a Torrent
  5. Denuncian a un edificio de apartamentos turísticos del Cabanyal por utilizar señalética ilegal y quitar espacios de parking
  6. La Aemet pronostica que el puente festivo de mayo en Valencia estará marcado por las lluvias
  7. Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga
  8. El municipio de la Safor con solo 160 habitantes donde reina el silencio y la vida rural: 'Aquí todo es muy tranquilo

De Gandia a Sidney: Gandialab Team se convierte en el primer equipo español de robótica que competirá a nivel internacional

De Gandia a Sidney: Gandialab Team se convierte en el primer equipo español de robótica que competirá a nivel internacional

Alzira pone a prueba la respuesta ante emergencias con un simulacro de incendio en la Murta

Alzira pone a prueba la respuesta ante emergencias con un simulacro de incendio en la Murta

Policía Local, Guardia Civil y SAMU asisten un parto extrahospitalario en Carlet

Policía Local, Guardia Civil y SAMU asisten un parto extrahospitalario en Carlet

Crisis de la vivienda: Calp destina 34.715 euros a que los jóvenes alquilen y puedan emanciparse

Crisis de la vivienda: Calp destina 34.715 euros a que los jóvenes alquilen y puedan emanciparse

Nuevo Centro aguarda a la gran final de `Pon tu Voz´

Avanza el proyecto de duplicación de la vía férrea entre Cullera y Gandia

Avanza el proyecto de duplicación de la vía férrea entre Cullera y Gandia

Kia Autopista Sur presenta el nuevo Kia EV2 en Valencia en un evento marcado por la experiencia y la electrificación

Kia Autopista Sur presenta el nuevo Kia EV2 en Valencia en un evento marcado por la experiencia y la electrificación

Nos sumergimos en la exposición de Tania Candiani que inaugura el IVAM

Tracking Pixel Contents