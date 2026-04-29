Javier Ruiz denuncia un nuevo episodio de acoso de Vito Quiles durante un acto en una iglesia

Javier Ruiz ha denunciado un nuevo episodio de acoso por parte de Vito Quiles. El presentador de ‘Mañaneros 360’ compartió este lunes 27 de abril varias imágenes grabadas desde el interior de la iglesia de San Antón, en Madrid, donde había acudido para participar en un acto literario junto al padre Ángel y Mensajeros de la Paz. Según relató el periodista, Quiles se presentó en el lugar y le esperó a la salida del templo.

“El acoso de Vito Quiles llega hoy a una iglesia. No respetan ni lo más sagrado”, escribió Ruiz en sus redes sociales junto al vídeo. El comunicador explicó que se encontraba en la parroquia para presentar un encuentro cultural y añadió una pregunta directa sobre lo ocurrido: “¿Dónde está el límite?”.

El episodio llega pocas semanas después de otra denuncia pública del propio Javier Ruiz. El pasado 8 de abril, el periodista aseguró que Vito Quiles había acudido a las inmediaciones de su domicilio “por segundo día consecutivo” y difundió imágenes para respaldar su versión. Entonces afirmó que la situación había traspasado el ámbito profesional y hablaba ya de una “campaña” de acoso contra él.

Ruiz vinculó aquel episodio con otros frentes abiertos en torno a su figura y a ‘Mañaneros 360’, entre ellos las críticas al programa, las acusaciones difundidas por José Manuel Villarejo y la comisión de investigación impulsada por el PP. El presentador planteó entonces si la acumulación de hechos respondía a una coincidencia o a una estrategia organizada contra él.

La nueva denuncia vuelve a situar a Vito Quiles en el centro de la polémica por sus métodos de seguimiento a personajes públicos. En paralelo, el agitador afronta otros procedimientos judiciales: la acusación particular de Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ha pedido nueve años de prisión para Quiles por presuntos delitos de calumnias e injurias con publicidad, dentro de una causa distinta a los episodios denunciados por Javier Ruiz.