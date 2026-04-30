Datos informe forense
Muere ahorcada la hija de Peter Falk, el mítico Colombo, a los 60 años
La familia del célebre intérprete, que falleció hace 25 años tras una larga lucha contra la demencia y el Alzheimer, afronta otra dura pérdida en trágicas circunstancias
Redacción Yotele
La tragedia vuelve a cebarse con la familia del actor Peter Falk. El actor, uno de los más queridos de su generación, cuyo personaje más recordado fue el mítico detective Colombo, falleció en 2011 con 83 años, después de haber padecido demencia y Alzheimer durante los últimos años de su vida.
Ahora, se ha conocido que se hija Jaqueline ha perdido la vida con tan solo 60 años y en circunstancias trágicas. Según publica la revista estadounidense 'People', su muerte se produjo por ahorcamiento en su vivienda de los Ángeled. Pocas dudas de que se trata de un caso de suicidio, a juzgar por los primeros detalles de la autopsia que han trascendido.
A pesar de que los datos son bastante evidentes, el informe precisa que el caso todavía permanece abierto, dado que la investigación todavía no se ha dado por concluida. Se desconoce si la fallecida dejó alguna nota de despedida en la que aclarara los motivos de su dramática decisión.
Jacqueline Falk era una de las dos hijas adoptadas por el intérprete y Alyce Mayo, su primera esposa, a la que conoció en la universidad. Tiempo después se convertiría en una de las caras más conocidas de la televisión a nivel mundial, al meterse en la piel del célebre teniente Colombo, a lo largo de 69 episodios que marcaron una época en la ficción de su género.
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