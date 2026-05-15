¿Cuánto dinero le ha costado a RTVE apostar por ‘La casa de la música’ tras no emitir ‘Eurovisión 2026’?

RTVE no estará este año en ‘Eurovisión 2026’ ni emitirá sus semifinales ni la final, pero sí ocupará la noche del sábado con una gran apuesta musical propia. La 1 estrenará ‘La casa de la música’, un especial presentado por Jesús Vázquez que reunirá a artistas de distintas generaciones en pleno prime time, coincidiendo con la final del festival que se celebra en Viena.

Según el listado de contrataciones audiovisuales de RTVE, el nuevo especial de ‘La casa de la música’, producido por la corporación en colaboración con Komodo Studio, cuenta con un importe máximo de 1.269.056 euros. La cifra sitúa este programa por encima de lo que han costado varias candidaturas recientes de España en ‘Eurovisión’, aunque no son gastos exactamente equivalentes: una cosa es financiar una participación en el festival y otra producir un gran formato musical propio para La 1.

En los últimos años, el coste de acudir a ‘Eurovisión’ ha oscilado en función de la candidatura y del despliegue. La participación de Chanel en 2022 costó 668.793 euros; la de Blanca Paloma subió hasta 810.978 euros; la de Nebulossa bajó a 595.262 euros; y la de Melody rozó los 964.000 euros. Una parte de esos gastos pertenecía a una partida fija especialmente relevante: la cuota que RTVE abonaba a la Unión Europea de Radiodifusión por los derechos de participación y emisión, que rondaba los 350.000 euros. Este año, al no competir ni retransmitir el festival, la corporación no asume ese pago.

La alternativa de RTVE tendrá a Raphael como uno de sus grandes reclamos y contará también con nombres como Abraham Mateo, Manuel Carrasco, Ana Belén, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Pablo López, Vanesa Martín, José Mercé, Fangoria, Camela, Chanel, Guitarricadelafuente, Siloé, Metrika, Natalia Lacunza, Juanjo Bona, Nil Moliner, Alba Morena, La Plazuela y los ganadores del último Benidorm Fest, Tony Grox & LUCYCALYS. RTVE presenta el especial como un homenaje a sus 70 años de historia musical y como una mirada al futuro de la música española.

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El movimiento llega después de que España, Irlanda, Islandia, Países Bajos y Eslovenia decidieran no competir por la presencia de Israel. RTVE ya había advertido de que se retiraría si la UER mantenía a Israel en el concurso, y confirmó después que tampoco emitiría la final ni las semifinales. Por eso, aunque ‘La casa de la música’ suponga una inversión superior al coste de algunas candidaturas eurovisivas recientes, la decisión de apartarse del festival no se ha planteado como una medida de ahorro: es una renuncia política y ética que RTVE ha vinculado al contexto de Gaza y a la defensa de los derechos humanos.