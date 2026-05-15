À Punt retransmite el partido por el título de liga del Valencia Basket

'La finestra esportiva' de À Punt se llenará de deporte los próximos días. Baloncesto, automovilismo, tenis y fútbol son los principales ingredientes de un fin de semana repleto de acontecimientos. La cita más importante llegará el domingo por la mañana. À Punt retransmitirá en directo, a partir de las 11 h y desde el Roig Arena, el segundo partido de la final por el título de la Liga Femenina Endesa.

Tras el primer duelo de la serie disputado en Zaragoza y resuelto con victoria a domicilio por 73 a 81, las taronja tienen la oportunidad de rematar la faena para alzar lo que sería su cuarto título de Liga. La narración correrá a cargo de Josep Carbonell, acompañado en los comentarios por la leyenda taronja Nacho Rodilla.

Del Rallye Ciudad de Utiel a la Copa Faulcombridge

Mañana sábado por la tarde (de 19:25 h a 20:40 h) y a través de la web, la radiotelevisión autonómica ofrecerá el último tramo cronometrado del Rallye Ciudad de Utiel, que debuta en el S-CER, el Supercampeonato de España de la modalidad. La prueba será retransmitida en redifusión por À Punt también el domingo a las 13 h antes del NTC Migdia. Para narrar esta espectacular cita, Ximo Tamarit contará con la voz de todo un experto, el valenciano y expiloto de rallies Luis Climent.

El domingo por la tarde, el tenis tomará protagonismo en la web de À Punt a partir de las 16 h con la retransmisión de la final de la Copa Faulcombridge. Mònica Arnau y Sergio Guillem serán los encargados de trasladar la emoción de este torneo ATP Challenger 175 que se celebra en el Club de Tenis Valencia.

La Copa Faulcombridge que se celebra en València. / Levante-EMV

La información deportiva del fin de semana en televisión se completará también con el repaso de la penúltima jornada de liga en el bloque de Deportes del NTC Nit del próximo domingo, prestando especial atención al papel de los equipos valencianos.

Punt a punt, baloncesto y la emoción de Primera División

En À Punt Ràdio, el primer asalto por el ascenso a Segunda División se jugará en Punt a punt. Este sábado, desde las 12 del mediodía, el programa de Luis Urrutia ofrecerá toda la actualidad deportiva en À Punt Ràdio, con especial atención al partido Eldense-Atlético Madrileño (21:00 h) desde el Nou Pepico Amat, con el ascenso en juego en la jornada unificada de Primera Federación.

Además, ascenso a Tercera desde Algemesí, Aldaia y Tavernes. Y la última jornada de Primera División de fútbol sala. Con conexiones con el trinquete Pelayo para contar el Individual de Escala i Corda y desde el Club de Tenis Valencia la final de la Copa Faulcombridge (18:00 h).

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La penúltima jornada de Primera División, en directo, comenzará el domingo 17 de mayo a las 11 de la mañana, con la gran final de la Liga Femenina desde el Roig Arena entre el Valencia Basket y Zaragoza, los partidos por el ascenso a la Liga F de Valencia y Villarreal, los play-offs de ascenso a Segunda Federación y la Liga ACB. Y los cuatro partidos de Primera al mismo tiempo: Villarreal en busca del tercer puesto contra Osasuna (20:00 h), Valencia que comenzará a las 19:00 h contra la Real Sociedad, Levante que se enfrentará al Mallorca y Elche que jugará desde el Martínez Valero contra el Getafe tratando de evitar el descenso a Segunda.