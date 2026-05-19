¿Qué ha pasado en la versión británica de 'Casados a primera vista'? Denuncias de violaciones durante la grabación del programa

El universo de los 'reality shows' se ha visto sacudido por un escándalo sin precedentes en el Reino Unido. 'Married at First Sight' (la versión británica del conocido formato 'Casados a primera vista') se encuentra en el ojo del huracán tras salir a la luz graves acusaciones de índole sexual. Al menos dos participantes del programa han denunciado haber sido violadas durante las grabaciones, mientras que una tercera mujer ha descrito haber sufrido "un acto sexual no consentido", según una exhaustiva investigación publicada por la BBC.

El formato, que basa su éxito en emparejar a solteros mediante un test de compatibilidad para que pasen por el altar sin conocerse, afronta la crisis más profunda y oscura de su trayectoria internacional.

Las víctimas relatan experiencias traumáticas amparadas en una presunta desprotección por parte del equipo técnico. Una de las denunciantes detalló el calvario vivido tras una agresión que le dejó secuelas físicas evidentes. Según su testimonio, al intentar alertar a la productora del programa, CPL, los responsables supuestamente restaron importancia a los hechos. La víctima asegura que llegaron a calificar los moratones visibles en su cuerpo como el "resultado de relaciones sexuales bruscas, pero consentidas".

Ante la falta de amparo institucional durante el rodaje, la mujer ya ha manifestado su firme intención de interponer una demanda judicial contra la productora del espacio por negligencia y desatención.

Por otro lado, la defensa de uno de los hombres implicados ha negado de forma tajante cualquier tipo de conducta delictiva. A través de un comunicado emitido por sus abogados, el participante asegura que la relación "se basaba en el consentimiento mutuo, el cariño y el afecto", añadiendo que en el momento en que percibió por lenguaje corporal que ella ya no consentía, "se detuvo inmediatamente".

Este grave escándalo vuelve a poner el foco sobre la seguridad y los protocolos psicológicos y físicos de los participantes en los grandes formatos de telerrealidad.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que 'Casados a primera vista' es una de las marcas de 'dating' más rentables del mundo. En nuestro país, Antena 3 produjo cuatro temporadas del formato entre 2015 y 2018 con notables datos de audiencia y este año, Telecinco ha ofrecido la quinta temporada con un gran éxito de seguimiento. Sin embargo, los impactantes acontecimientos ocurridos en la edición británica abren un complejo escenario judicial que amenaza el futuro y la reputación de la franquicia a nivel global.