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Gran discurso

Henar Álvarez carga en ‘Al cielo con ella’ contra el regreso de la extrema delgadez: “No queremos que nuestras hijas convivan con la bulimia y la anorexia”

La presentadora de La 1 dedicó su monólogo a criticar cómo los medios vuelven a celebrar cuerpos cada vez más delgados

Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'.

Henar Álvarez en 'Al cielo con ella'. / RTVE

Carlos Merenciano

Madrid

Henar Álvarez arrancó la nueva entrega de ‘Al cielo con ella’ con un monólogo centrado en el regreso de la extrema delgadez como canon aceptado en redes, alfombras rojas y medios de comunicación. La presentadora puso el foco en la forma en la que se siguen elogiando determinados cuerpos femeninos.

“Cuando en redes aparece una foto de una mujer que parece que en cualquier momento se la va a llevar el viento todos los medios de comunicación empiezan: ‘increíbles los brazos tonificados de Demi Moore’”, ironizó Álvarez. La cómica también cuestionó el lenguaje habitual con el que se habla de las mujeres maduras: “No falla que aparece una mujer de más de 40 años, que pesa menos que un pollo, por una alfombra roja y todos los medios: ‘qué belleza, qué clase, qué bien se conserva’. ¿Estás hablando de una mujer o de una lata de conserva?”.

El monólogo continuó con una comparación directa entre los cánones actuales y los de otras épocas. Henar recordó que en los años 2000 “teníamos que parecer con adicción a la heroína” y que en el siglo XVII “se llevaba que las mujeres parecieran tuberculosas, con caras pálidas, labios morados”. Para la presentadora, el patrón se repite con distintas formas, pero siempre con la misma consecuencia sobre los cuerpos de las mujeres.

La sociedad lo que quiere es que estemos frágiles, débiles como princesas a las que salvar, para desplegar su poder sobre nosotras”, sentenció antes de rematar con una idea de empoderamiento: “Pero nosotras ya no queremos ser princesas, queremos ser presidentas”.

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Álvarez también quiso justificar por qué, aunque se defienda no opinar sobre cuerpos ajenos, hay debates que sí deben plantearse: “A veces sí hay que hablar, porque no queremos que nuestras hijas convivan con la bulimia y la anorexia como le pasó a prácticamente todas las mujeres de mi generación”. La presentadora cerró el monólogo con una frase marca de la casa: “Amigas os quiero, no tengáis miedo de comeros un buen puchero”.

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