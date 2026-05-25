À Punt dice que los toros baten récords de audiencia y reúnen a 600.000 espectadores

Las retransmisiones taurinas de À Punt suma cifras récord para la cadena pública, tanto por el 6,2 % del sábado como por el 8,7 % de share del domingo. De hecho, las 11 retransmisiones taurinas realizadas este año por la cadena pública han reunido a 600.000 espectadores de la Comunitat Valenciana (el 11 % de su población), con una media de 136.000 espectadores por cada emisión y una fidelidad del 37,2 %.

Hace ahora un año que la dirección de À Punt impulsó los contenidos taurinos, una línea que por los datos obtenidos apoya la audiencia. Con una media de 90.000 espectadores a lo largo de casi dos horas y media de retransmisión, la corrida de ayer domingo, 24 de mayo, desde Madrid registró un 8,7 % de share para seguir la actuación de los toreros Fortes, Víctor Hernández y David de Miranda. En total, 169.000 espectadores pasaron por À Punt a lo largo de la tarde-noche para seguir esta corrida de toros de San Isidro, con picos que alcanzaron el 10,8 % de share.

El valenciano Román / Levante-EMV

La tarde taurina comenzó a las 18:00 horas con el programa La plaça, presentado por Jorge Casals. Con 72.000 espectadores, este espacio sirvió de aperitivo para la faena que debían realizar los matadores con los toros de Alcurrucén. La oreja que cortó David de Miranda y la entrega de Fortes y Víctor Hernández hicieron que À Punt fuera la segunda opción elegida por los aficionados de toda la Comunitat Valenciana durante buena parte de la tarde de ayer domingo, solo superada por Antena 3, con la narración del propio Jorge Casals y los comentarios del ex torero Manolo Carrión.

Por su parte, la corrida del sábado 23 de mayo, desde Bocairent, congregó en algún momento de la tarde a 176.000 espectadores, con una audiencia media del 6,2 % y picos que alcanzaron el 9,5 % de share. Como ocurrió ayer domingo, esta retransmisión taurina se convirtió en varios momentos de la tarde en la segunda opción de los valencianos, solo por detrás en este caso de La 1.

Además, cabe destacar que los toros se han situado en el 5º puesto entre los programas de entretenimiento más vistos de la cadena en 2026, por detrás de las Mascletaes, las Fallas, Atrapa’m si pots Llegendes y La Cuina de Morera.

Además del programa semanal de televisión La plaça, cabe recordar que À Punt emite los viernes por la tarde el espacio radiofónico Terra de bous, presentado por Germán Estela.

Continúa la Feria de San Isidro

La Feria de San Isidro continúa en la radiotelevisión pública valenciana, ya que À Punt retransmitirá desde Las Ventas las siguientes corridas a partir de las 19:00 horas:

Sábado 30 de mayo. Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens (Ganadería: Maria Guiomar Cortés de Moura)

Domingo 31 de mayo. Antonio Ferrera, Paco Ureña y Manuel Escribano (Ganadería: Adolfo Martín)

Sábado 6 de junio. Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román (Ganadería: Victorino Martín)

Domingo 7 de junio. Borja Jiménez (Ganadería: Cortés y Domingo Hernández)

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Domingo 14 de junio. Talavante, Víctor Hernández y Roca Rey (Ganadería: Victoriano del Río y Cortés)