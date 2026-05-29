'La Crónica' analiza la situación actual de la industria editorial en valenciano

El domingo 31 de mayo de 2026, a las 22 horas, se emitirá por los tres canales de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (LevanteTV, InformaciónTV y MediTV) un nuevo programa de 'La Crónica', dirigido por el escritor Gerardo Muñoz.

Alfons Garcia, periodista y subdirector de Levante-EMV, presentará y moderará una tertulia en la que participarán Verónica Cantó, editora y presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua; Dolors Pedrós, editora y gerente de Edicions 96, expresidenta de la Asociación de Editores Valencianos y vocal del Consell Valencià de Cultura, del que ha sido presidenta; y Xavier Aliaga, periodista, escritor y vocal del Consell Valencià de Cultura. Debatirán sobre cómo es ahora escribir y publicar en valenciano. Entre tanto, la ilustradora Alba Bla realizará un dibujo sobre el tema.

En la sección 'Curiosidari' se presentará un resumen histórico de la lengua valenciana, con locución de Manuel Caballero.

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