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Roberto Leal rompe su silencio tras el golpe judicial a ‘Pasapalabra’: “Es mucho más que 'El Rosco', y el concurso va a continuar”

El presentador de Antena 3 se pronuncia por primera vez sobre la sentencia del Supremo que obliga a cesar la emisión de ‘El Rosco’

Roberto Leal rompe su silencio sobre la polémica de ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra'

Roberto Leal rompe su silencio sobre la polémica de ‘El Rosco’ de 'Pasapalabra'

Lucía Feijoo Viera

Carlos Merenciano

Madrid

Roberto Leal ha hablado por primera vez sobre el nuevo escenario que afronta ‘Pasapalabra’ tras el último revés judicial. La sentencia del Tribunal Supremo obliga a Atresmedia a dejar de emitir ‘El Rosco’, la prueba final del concurso, después de confirmar que sus derechos pertenecen a la compañía neerlandesa MC&F. Una decisión que deja al formato ante una transformación obligada.

El presentador ha explicado en declaraciones a EFE que el equipo ha seguido trabajando con normalidad en los últimos días. “Hemos grabado esta semana tranquilamente”, ha asegurado Leal, que evita concretar cómo será el futuro inmediato del concurso. “¿En qué va a acabar? No te puedo responder”, ha admitido, recordando que ahora son los abogados, los expertos y la propia cadena quienes deben definir los próximos pasos.

Leal reconoce el peso que tiene la ronda final dentro del formato, pero también defiende la fortaleza del concurso más allá de esa prueba. “Hay una sentencia y eso no se puede obviar”, ha señalado antes de subrayar que ‘El Rosco’ es “muy importante”, aunque no lo único que sostiene el programa. “Pasapalabra es mucho más que ‘El Rosco’”, ha afirmado.

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El presentador ha querido lanzar un mensaje de continuidad a los espectadores. “Va a continuar”, ha asegurado sobre el concurso de Antena 3. “A menos que Antena 3 diga lo contrario, va a seguir ahí y ojalá por muchos años”, ha añadido. Mientras tanto, Mediaset ya prepara un nuevo formato que tendrá ‘El Rosco’ como prueba “final y principal”, lo que abre una nueva etapa para una de las mecánicas más reconocibles de la televisión española.

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