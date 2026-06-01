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'La revuelta' sorprendió a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro con una demostración de silbo gomero: "¡Pero qué talento!"
David Broncano dio espacio al silbo gomero en su programa, con la demostración en varias frases de esta tradición canaria.
Kevin Rodríguez
Cada día 'La revuelta' sorprende con su público y además, les da voz para que interactúen con David Broncano y los invitados del programa. Esta noche el show volvió a sorprender al dar representación al silbo gomero, que dejó sorprendidos a Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, protagonistas de 'Todo lo que nunca fuimos'.
El presentador le explicó a sus invitados que el elegido del público en la bañera practicaba silbo gomero: "Se comunican silbando", explicó sobre la fuerte tradición en la isla de La Gomera de esta manera de comunicarse.
El canario primero explicó cómo se basan los sonidos y la diferencia que existe con las vocales: "De las cinco, pasan a ser cuatro sonidos porque la 'o' y la 'u' tienen casi el mismo tono grave".
Entonces, Broncano le pidió una demostración, pidiéndole que silbara la frase "¿Qué tal por Portugal?". El hombre accedió, pero en un principio no convenció a Grison, que le pidió que silbara Portugal y tortuga, dos palabras muy parecidas fonéticamente: "A mí me suena parecido", dijo el colaborador, que seguía inconforme.
"¿Y os entendéis?", preguntó la actriz portuguesa, que se sorprendió con la respuesta: "Con tan solo una vez o dos veces que emitamos el mensaje, entre silbadores expertos nos podemos llegar a entender bastante bien", afirmó el isleño.
Entonces, Broncano le cedió el testigo a Margarida Corceiro para que eligiese otra frase y poder escuchar otra demostración. Sin embargo, Maxi Iglesias tampoco acabó muy convencido: "Si tú lo dices...", bromeó.
Entonces, el canario optó por silbar la frase "Te quiero mucho", con la que se ganó al público y a los actores: "¡Pero qué talento", exclamó la portuguesa.
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