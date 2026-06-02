'Euphoria' confirma que Rosalía tiene madera de actriz: la "españolita choni" que baila 'pole dance'

HBO Max ha puesto punto y final a 'Euphoria' con una tercera temporada en la que la serie ha transitado por géneros como el 'thriller' y hasta el wéstern, alejándose así del drama juvenil de sus inicios. Pero si hay algo para lo que ha servido esta última tanda de episodios de la ficción creada por Sam Levinson ha sido para confirmar que Rosalía también tiene madera como actriz.

Aunque el papel que ha interpretado la artista catalana ha sido pequeño (Magick, una bailarina con collarín del club de estriptís Silver Sleepers), su personaje ha sido bastante decisivo para la trama. Sobre todo, por sus desavenencias con la protagonista, Rue (Zendaya), nada más cruzarse la primera vez.

"La españolita choni"

De hecho, el personaje de la intérprete de 'La Perla' y 'Despechá' ha tenido una de sus grandes secuencias con ella, peleándose a gritos en el capítulo cuarto de esta tercera temporada de 'Euphoria'. La disputa viene porque Magick sospecha de Rue (con razón) por sus atenciones que tiene con las chicas, y todo acaba con una ristra de insultos en inglés y, mayoritariamente, en castellano.

"Como sigas hablando mierda te cojo y te rajo", amenaza el personaje de Rosalía a la protagonista, antes de que la escena termine con un violento e inesperado robo que acaba con la cara ensangrentada de la cantante. Pero es que Magick, a la que Rue ha llegado a calificar como "la españolita choni", ha hecho gala durante toda la serie de lo suelta que tiene la lengua para lanzar improperios.

"¡Mira por dónde vas, coño!"

"Me cago en tus muertos", se la oye decir fuera de plano en la escena del segundo episodio en la que Rosalía hacía acto de presencia en 'Euphoria' por primera vez. Luego, cuando se choca con Rue, tampoco se muerde la lengua y le suelta un "¡Mira por dónde vas, coño!" de la forma más natural. Pura carne de 'meme'.

La otra gran secuencia que tiene la de Sant Esteve Sesrovires en la serie es el sensual baile del tercer episodio ante unos clientes obnubilados ante sus contoneos y espasmos de glúteos en plan 'twerking'.

Como Salma Hayek

No falta, claro está, el collarín al cuello que ha lucido a lo largo de 'Euphoria' por si le mandan "un detective privado" y no puede cobrar el seguro. La escena recuerda al baile de Salma Hayek con pitón incluida en 'Abierto hasta el amanecer', aquí versión 'pole dance'. Para prepararlo, la cantante confesó que le había costado unos cuantos moratones.

El personaje de Magick acabará entrando en el negocio de OnlyFans de Maddie (Alexa Demie), uno de los grandes temas que ha abordado en esta temporada la serie, sobre todo a partir del papel de Cassie (Sydney Sweeney).