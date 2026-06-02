'Mañaneros 360'
Javier Ruiz se disculpa en directo tras las críticas de JUPOL y explica el motivo de su confusión en 'Mañaneros': "No hay conspiración"
El presentador hizo un paréntesis en el programa de hoy para rectificar su confusión entre JUPOL y UFPOL tras las críticas
Kevin Rodríguez
Javier Ruiz ha rebajado esta mañana la tensión con JUPOL, después de atribuirle por errror ayer en 'Mañaneros 360' un comunicado que pertenecía a UFPOL. Tras las críticas de JUPOL, el presentador ha abierto un paréntesis en su programa esta mañana para las rectificaciones.
Ruiz comentaba las manifestaciones en Valencia en defensa de la educación pública y el comentado empujón que un policía propició a una de las profesoras en fin de semana cuando hizo un alto en directo: "Asterisco aquí y fe de erratas", advertía el presentador.
"Ayer les decíamos JUPOL, pero no, es UFPOL, la Unión Federal de Policias. Pedimos perdón por el error", ha proseguido el comunicador, que explicaba que se trataba de un error de lectura en em monitor: "Está lejos y uno lee JUPOL donde pone UFPOL".
"Esta es toda la conspiración que algunos están queriendo ver en esto", ironizaba Ruiz en referencia a JUPOL, que lo acusaba de "manipulación". "Lamentamos el error y pedimos disculpa", finalizó el periodista.
Después, el presentador se centró en la reacción que están teniendo los sindicatos policiales a las críticas que está recibiendo el agente del brutal empujón: "La reaación está siendo objeto de mucho análisis porque algunos le están diciendo ala delegada del Gobierno, 'usted no va a investigar nada'".
"Y el sindicato unificado de policías asegura que ese empujón entra dentro de las guías de actuación de la policía" comentó por último, antes de dar paso a un vídeo con la lectura del comunicado.
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