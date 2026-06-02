Presentación en Sevilla
Manu Sánchez ladra fuerte en TVE con el fichaje bomba de María Galiana como colaboradora estrella de 'El perro andaluz': fecha de estreno inminente
La veterana actriz de 'Cuéntame' debuta en un formato de entretenimiento como integrante fija.
Ricky García
TVE está tirando la casa por la ventana de cara al estreno de 'El perro andaluz'. La cadena pública presenta en Sevilla su potente apuesta por Manu Sánchez, con un magacín de entrevistas en clave de humor, en el que María Galiana será una de sus colaboradoras estrella.
El fichaje de la veterana actriz de 'Cuéntame cómo pasó' supone un hábil e inesperado movimiento que ha generado sorpresa e interés de cara a su estreno, que tendrá lugar el próximo jueves 11 de junio, tras el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica.
"Soy fan de Manu. Con él me entiendo muy bien. Nos conocemos desde hace muchos años y fui profesora de su tía", expresó María Galiana en la rueda de prensa celebrada en el plató del espacio, en el cartuja center de la capital hispalense. "Es la perfecta representante de Andalucía. Es vanguardista y moderna. Si rascas un poquito, bajo la abuela conservadora de cuéntame hay una señora empoderada y culta", comentó el presentador.
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