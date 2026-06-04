RTVE amplía su parrilla en la Comunitat Valenciana con informativos los fines de semana
La nueva programación comenzará este sábado 6 de junio a las 13:55 horas y estará presentado por la periodista valenciana Júlia Gironés
RTVE Comunitat Valenciana ampliará su oferta informativa con la emisión de ‘L’Informatiu’ también durante los fines de semana. La nueva edición de las noticias de actualidad se estrenará el próximo sábado 6 de junio a las 13:55 horas, con la duración habitual de los informativos territoriales de TVE. El espacio estará presentado por la periodista valenciana Júlia Gironés mientras que el periodista Adrián Arnau coordinará el nuevo equipo de fin de semana y asumirá la responsabilidad editorial del informativo.
Para hacer frente a este reto, el Centro de Producción de RTVE Comunitat Valenciana ha llevado a cabo un refuerzo de plantilla en las tres provincias, lo que permitirá apostar por formatos más dinámicos y una mayor capacidad de respuesta informativa. Además, una mayor presencia sobre el terreno facilitará la cobertura de los numerosos acontecimientos que se celebran en la Comunitat Valenciana y permitirá profundizar en el análisis de la actualidad cada fin de semana.
Tal como informa la cadena, la incorporación de esta nueva edición permitirá ofrecer información territorial los siete días de la semana, "reforzando la vocación de servicio público de RTVE y su compromiso con una cobertura más cercana de la actualidad valenciana", señalan en un comunicado.
El estreno de esta nueva etapa de ‘L’Informatiu’ estará marcado por algunos de los asuntos que centran el debate público en la Comunitat Valenciana, y RTVE presta especial atención "a cuestiones que han generado impacto social y movilizaciones ciudadanas". El espacio incluirá además reportajes de contexto y piezas de elaboración propia que profundizarán en acontecimientos de relevancia nacional e internacional vinculados con el territorio valenciano.
Este modelo de expansión ya se encuentra operativo en otras comunidades como Andalucía, Canarias y Cataluña, consolidando así una estrategia territorial sólida y cercana a la ciudadanía.
Producción valenciana
Además, esta ampliación contribuirá a impulsar la producción valenciana y al desarrollo de nuevos formatos. En el mes de julio se estrenará un nuevo documental de producción propia tras el éxito de ‘Cecopi: las horas críticas’, emitido con motivo del aniversario de la dana.
Con esta apuesta, RTVE Comunitat Valenciana afronta un calendario especialmente relevante, reforzando su compromiso con la información de proximidad y con la ciudadanía valenciana.
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