Memoria familiar
RTVE prepara '¡Cuánta guerra!', el formato que reconstruirá la historia familiar de sus invitados en la Guerra Civil
Conchi Cejudo debuta como presentadora en un programa que recorrerá escenarios reales del conflicto para descubrir qué ocurrió con los abuelos de distintas personalidades
Carlos Merenciano
RTVE prepara '¡Cuánta guerra!', un nuevo formato que unirá memoria histórica, viaje y relato personal. El programa estará presentado por la periodista Conchi Cejudo y acompañará a diferentes personalidades del ámbito de la comunicación y la cultura en la investigación sobre lo que vivieron sus abuelos durante la Guerra Civil.
Cada entrega funcionará como una 'road movie' emocional. Cejudo y el invitado recorrerán los lugares por los que pasó su antepasado, desde trincheras y refugios antiaéreos hasta campos de prisioneros o calles bombardeadas. El objetivo será reconstruir historias familiares que, en muchos casos, quedaron incompletas o escondidas durante décadas.
El programa se apoyará en archivos históricos para sacar a la luz documentos, recorridos y episodios desconocidos de esas vidas. Algunas de esas historias estarán marcadas por muertes en combate, otras por actos de valentía y muchas por las consecuencias silenciosas que el conflicto dejó en varias generaciones de familias españolas.
‘¡Cuánta guerra!’ también quiere plantear un ejercicio de memoria colectiva cuando se cumplen cerca de 90 años de la Guerra Civil. A través de los invitados, el formato buscará mostrar que casi todas las familias conservan alguna huella del conflicto, aunque no siempre hayan podido conocerla o contarla.
El espacio supondrá además el debut de Conchi Cejudo como presentadora. La periodista cuenta con una larga trayectoria en el documental, el podcast y los programas informativos, con trabajos como ‘Vidas enterradas’, Premio Internacional de Periodismo Rey de España y Premio Ondas, y proyectos en RTVE Play como ‘Suicidio. El dolor invisible’. ‘¡Cuánta guerra!’ es una producción de RTVE en colaboración con Minoría Absoluta y está basado en el formato original ‘Quanta guerra’, de 3Cat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalá comunica a la Delegación del Gobierno que la acampada de profesores en la plaza de la Virgen complica el Corpus
- El polémico examen de Historia en la PAU 2026 en la Comunitat Valenciana que ha hecho 'flipar' a los profesores
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo las protestas y manifestación de hoy
- Cuatro diques de hasta 11 metros de altura ayudarán a proteger la llegada de aguas torrenciales a la presa de Buseo
- La negociación sigue en punto muerto mientras Educación dicta normas de evaluación ante la huelga
- Polémica en el examen de castellano de la PAU: la sintaxis ha sido “una fumada”
- Emerge el segundo animal más grande del mundo en Dénia: comienza la temporada de avistamiento de ballenas
- Si no hay acuerdo, acabaremos el curso como podamos y en septiembre retomaremos las movilizaciones