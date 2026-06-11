‘La isla de las tentaciones 10’ descubre qué parejas siguen juntas tres meses después: reconciliaciones, boda y una ruptura en el aire

‘La isla de las tentaciones 10’ volvió a reunir a sus parejas tres meses después de las hogueras finales. Sandra Barneda recibió en Telecinco a los protagonistas de una edición con desenlaces muy distintos: algunos regresaron juntos, otros se fueron solos, mientras algunos descubrieron nuevos amores.

Christian y Mar fueron los primeros en sentarse frente a la presentadora. Aunque se marcharon por separado tras una hoguera marcada por el orgullo, ambos contaron que se reconciliaron en el viaje de vuelta. Compartieron avión, hablaron durante horas en un hotel de Mallorca y decidieron darse otra oportunidad, aunque ella reconoció que la confianza no es la misma. La entrada de Ainhoa, la tentadora favorita de Christian, volvió a removerlo todo al asegurar que su conexión fue “real” y que en la hamaca “casi hay beso”.

Luis y Julia también llegaron juntos, pero su encuentro acabó mucho más tocado. La pareja aseguró que estaba trabajando en terapia después de lo vivido en República Dominicana, hasta que Barneda mostró imágenes inéditas de Luis con Nieves. La soltera afirmó que él le enseñó sus partes íntimas varias veces y que incluso le permitió tocarle. Julia, visiblemente afectada, admitió que aquello era “gravísimo” y terminó marchándose enfadada con Luis.

La gran sorpresa positiva la protagonizaron Miguel y Bayán. La pareja explicó que su paso por el programa reforzó su relación y anunció que ya tiene fecha de boda: septiembre de 2027. Además, Miguel contó que se ha convertido al islam por ella y que le pidió matrimonio en París. El único momento de tensión llegó con Claudia, que les reprochó haberla utilizado para crear una trama durante la experiencia.

Jose y Nerea, los primeros expulsados de la edición, también continúan juntos. Ambos reconocieron que no estaban preparados para vivir el reality y que se quedaron con la espinita de no haber aprovechado la experiencia al completo, pero aseguraron que el miedo a perderse les ayudó a reforzar la relación tras salir del programa.

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Alba y David cerraron la noche con una reconciliación todavía pendiente de resolver. Ella contó que, aunque rompió con él en la isla, hablaron durante el vuelo de regreso, lloraron juntos y terminaron dándose una nueva oportunidad. La entrada de Álex no alteró demasiado la situación, ya que ambos confirmaron que no habían vuelto a tener contacto. Sin embargo, la llegada de la tentadora favorita de David dejó su historia en suspense y avanzó que aún quedan partes oscuras por salir a la luz.