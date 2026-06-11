José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ la próxima temporada tras el salto de Aimar Bretos a las mañanas y la salida de Àngels Barceló de Cadena SER

La Cadena SER ya ha elegido al sustituto de Aimar Bretos en ‘Hora 25’. José Luis Sastre asumirá la dirección del informativo nocturno a partir del 31 de agosto, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada radiofónica, después de la marcha de Bretos a ‘Hoy por Hoy’.

El movimiento forma parte de la reordenación de la parrilla de la emisora tras la despedida de Àngels Barceló del matinal. Bretos pasará a liderar ‘Hoy por Hoy’ después del verano y Sastre tomará ahora las riendas de uno de los espacios más emblemáticos de la SER, en el que ya trabajó años atrás junto a la propia Barceló.

La nueva etapa de ‘Hora 25’ contará además con Esther Bazán en el primer tramo informativo, de 20:00 a 20:30 horas. La periodista, con una larga trayectoria en la cadena, llega a esa franja después de editar y presentar los informativos matinales de Radio Madrid y de haber pasado por espacios como ‘Hora 14’, ‘Hora 25’, ‘La Ventana’ y ‘Hoy por Hoy’.

Sastre ha avanzado que el programa mantendrá la esencia informativa de la emisora y se apoyará en “lo que sabe hacer la SER y la fuerza de su redacción y emisoras: un periodismo plural, independiente y necesario”. Bazán, por su parte, ha reconocido la responsabilidad de abrir la noche, una hora en la que, según ha señalado, el oyente decide de forma consciente que quiere informarse de todo lo ocurrido durante el día.

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‘Hora 25’ llega a esta nueva etapa en una posición sólida. El programa, que cumplió 50 años en 2022, revalidó su liderazgo en la primera ola del EGM de 2026 con más de un millón de oyentes, por delante de ‘La Linterna’ de COPE y ‘La Brújula’ de Onda Cero.