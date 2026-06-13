'De viernes'
Pillada monumental: Dos participantes de 'Casados a primera vista' desatan su pasión en los camerinos de Mediaset
Laura Ulldemolins confiesa sin rodeos su noche de desenfreno con Borja antes de entrar al plató de '¡De viernes!': "Sin tapujos, un polvo tonto".
Kevin Rodríguez
'¡De viernes!' recibió anoche a Laura Ulldemolins y Borja, una de las parejas del momento tras su sorprendente romance surgido de 'Casados a primera vista'. Los casados visitaban el programa de Telecinco para presumir de su intensa burbuja de amor. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que la pasión les desbordara tanto como para protagonizar un tórrido momento entre bambalinas.
El encargado de destapar el "pastel" fue el colaborador José Antonio León, que no dudó en soltar la bomba en pleno directo ante la estupefacción del público: "Yo estaba en el camerino de al lado y he escuchado unos ruidos extraños. Era por saber qué había sucedido en ese camerino, que habitualmente está siempre en silencio", arrancaba diciendo el periodista, picando a la invitada.
Pero la cosa no se quedó ahí. El colaborador fue más allá y detalló el "tierra, trágame" que vivió al interrumpirlos: "Cuando han abierto, ella estaba medio con la toalla y él en calzoncillos".
Lejos de achantarse, negar los hechos o tirar de los típicos balones fuera a los que nos tienen acostumbrados algunos rostros televisivos, Laura Ulldemolins dejó a todos los presentes con la boca abierta por su arrolladora sinceridad..
"Sin tapujos: un polvo tonto", soltó la participante sin despeinarse, confirmando de manera tajante la pillada monumental.
La espontaneidad de Laura dejó completamente en shock a José Antonio León, que no pudo evitar exclamar escandalizado: "Pero, ¿de verdad? ¡Que han copulado en Mediaset!". Entre risas y con total naturalidad, la invitada remató la jugada admitiendo el único "fallo" de su plan: "No teníamos pensado que nos pillara, también te digo".
Suscríbete para seguir leyendo
- El valenciano José Luis Sastre dirigirá ‘Hora 25’ tras la salida de Àngels Barceló y el salto de Aimar Bretos a ‘Hoy por Hoy’
- La Guardia Civil concluye que el teniente coronel que gestionaba sus finanzas en Valencia adjudicó obras con sobrecostes de hasta el 348 % para enriquecerse
- Qué día y a qué hora se sabrán las notas de las PAU de 2026
- Mercadona pone en marcha su primera colmena semiautomatizada
- Publicado el calendario escolar 2026-2027 de la Comunitat Valenciana: el curso empezará el 9 de septiembre y acabará el 18 de junio
- Sumacàrcer prohíbe aparcar en todo el pueblo a los forasteros en su lucha contra la masificación en el río
- Última hora del estado de salud de Jorge Bellver: permanece muy grave tras una segunda operación
- Un hombre trans denuncia el trato de una examinadora en Xàtiva: 'No me dejó subir al coche hasta que le enseñé la cicatriz de mi operación