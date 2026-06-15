Gran cambio
'Pasapalabra' ya tiene fecha para despedir al Rosco: el viernes estrenará la nueva prueba final
Antena 3 cumple la sentencia del Tribunal Supremo y despedirá la prueba el próximo jueves 18 de junio
Carlos Merenciano
‘Pasapalabra’ afronta esta semana uno de los mayores cambios de su historia. Antena 3 ya ha anunciado que el concurso estrenará una nueva prueba final el viernes 19 de junio, a las 20:00 horas, por lo que el Rosco se despedirá de la audiencia en la entrega del jueves. La cadena mantiene por ahora en secreto la mecánica de su sustituto y lo promociona como un reto “emocionante y trepidante”.
La modificación no responde a una decisión creativa del programa, sino al desenlace de la batalla judicial por los derechos de su prueba más emblemática. El Tribunal Supremo confirmó en mayo que el Rosco es una creación original protegida por la propiedad intelectual y que sus derechos pertenecen a la compañía neerlandesa MC&F. La resolución obliga a Atresmedia a dejar de emitirlo sin autorización.
Pese al golpe, Antena 3 ha decidido conservar ‘Pasapalabra’ y evitar una interrupción de sus grabaciones. Roberto Leal continuará al frente del concurso, que mantendrá su horario y el resto de sus pruebas habituales. El gran interrogante está ahora en cómo funcionará el desafío que decidirá el destino de los concursantes y del bote a partir del viernes.
La cadena todavía no ha mostrado imágenes ni explicado las reglas de la nueva final. Sí ha confirmado que los participantes deberán enfrentarse a ella desde este viernes, en una entrega llamada a marcar un antes y un después para un formato que durante años ha construido su momento de máxima tensión alrededor del abecedario y la cuenta atrás.
El Rosco, sin embargo, podría regresar próximamente a otra cadena. Mediaset España ha adquirido sus derechos y trabaja en un concurso diferente a ‘Pasapalabra’ que tendrá esta prueba como elemento final y principal. De este modo, Antena 3 conservará el programa casi en su totalidad, pero Telecinco podría recuperar el juego que durante años cerró sus emisiones.
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