"Las vecinas de València" llegará como serie de la mano de Los Javis

Recordado como uno de los momentos más icónicos y "memeables" de la televisión española de los últimos tiempos, "Las vecinas de València" es rescatado del archivo de nuestras memorias gracias a Los Javis.

Suma Content (la productora de ambos) y Atresplayer se unen una vez más para transformar una nueva historia, esta vez eligiendo como escenario una que nace en la ciudad de València. Y aunque como sucedió con su "inspiración" para "La Mesías" con el grupo de pop cristiano Flos Mariae, no hay confirmación de que la serie vaya a ser como tal sobre el dúo de vecinas que conformaron Isabel y Vicenta. Pero las similitudes que se plantean con "Las Vecinas", título de la serie de Los Javis, nos hacen pensar que veremos en cierta manera el enfrentamiento de hace veinte años.

¿Quiénes son "Las Vecinas de València"?

Corrían los años 2000 cuando el programa Callejeros de Cuatro hacía otro de sus reportajes, pero no contemplaban en lo que se convertiría. En pantalla vimos a dos vecinas que vivían puerta con puerta en la calle Estrella de València y que no se soportaban desde hacía años. Pero no se trataba de una enemistad como la que se pueda pensar que uno tiene con un vecino molesto, sino que ambas compartían acoso, insultos, agresiones y provocaciones constantes. Dando entre otras escenas la inolvidable imagen de Isabel con una bolsa de basura en la cabeza junto a un impermeable para protegerse de los impredecibles ataques de Vicenta.

Isabel con su icónica bolsa de basura en la cabeza / TV

El conflicto escaló hasta los tribunales con hasta, se dice, 125 denuncias entre ambas partes a lo largo de los años. Pero aunque muchos recuerdan y siguen riendo viendo las surrealistas imágenes de aquel reportaje, no todos recordamos cómo acabaron estas elocuentes vecinas.

La sentencia final condenó a Vicenta por un delito contra la integridad moral a 9 meses y pago de indemnización de 10.000 euros por los daños morales a Isabel, aunque la Fiscalía hubo pedido dos años de prisión. Y es que años después de los eventos, un usuario de Internet que se identificaba como el hijo de Isabel contó su versión de los hechos que acabaron siendo más que relacionados con la realidad, y es que su madre "le tenía un miedo atroz a su vecina".

¿Qué enfoque le darán Los Javis?

Incluso en la propia historia existen dos historias como tal, el meme sobre las bolas de basura y el miedo de una familia a una vecina perpetuado por la imagen que ofrecieron los medios. Así que aunque no quede confirmado que "Las Vecinas" vaya a estar inspirada en Isabel y Vicenta, que en la ficción serán dos vecinas llamadas Josefina y Teresa, el enfoque que la pareja de directores vaya a darle a su nuevo proyecto queda en el aire. Y es que este no es el primer contacto que Los Javis tienen con este fenómeno, ya que lo referenciaron en su momento en Paquita Salas.

Según ellos, la serie se introduce como "lo que parece una historia de odio termina revelando también una historia de amor". Dejando una intriga sin fecha de resolución, puesto que no se ha dado a conocer más detalles del proyecto, de cómo vaya a adaptar su ficción el imaginario que dejó aquel enfrentamiento viral en una piso de València.